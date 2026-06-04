Volar a la nieve: inauguran la ampliación del aeropuerto de Chapelco en la previa de la temporada

A pocas semanas del inicio de la temporada de esquí, este sábado se habilitarán nuevos sectores de la terminal aérea. Ya están previstas futuras ampliaciones.

Este sábado se concretará la habilitación oficial de la ampliación del aeropuerto de Chapelco , en San Martín de los Andes , en la previa de una nueva temporada de esquí. Con buenos pronósticos de nieve e inversiones en los centros de invierno, se espera que miles de turistas lleguen a la provincia para practicar estos deportes y fortalecer así el flujo turístico de la región.

El presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet, destacó en una entrevista radial las mejoras que tendrá la terminal aérea después de varios años de obras que no avanzaban. "Veníamos con años de supuesta obra, que terminaba siendo una vergüenza porque era un chaperío en donde recibíamos la gente", afirmó.

Después de un proceso de negociación, se terminó por rescindir el contrato con la empresa y modificar el proyecto para abarcar una propuesta más ambiciosa. "Hace un par de meses inauguramos todo el sector de partidas y este sábado a las 2 de la tarde vamos a inaugurar el sector de arribos, previsto para la seguridad, la policía aeroportuaria y demás", explicó.

Las obras suman también una nueva confitería y cuatro locales comerciales, que se suman a los cuatro que ya se habían inaugurado a principios de año. A su vez, se agrega un hall de acceso con 130 asientos para los visitantes o aquellos que vayan a esperar a los pasajeros, antes de la zona de embarque.

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"En un lugar donde no había capacidad para atender ni siquiera un vuelo, hoy ya se pueden atender dos vuelos en simultáneo sin ningún problema, con nuevos baños, con nuevos servicios", dijo Fernández Capiet, que aclaró que también se terminará de equipar una sala VIP o lounge "como en casi todos los aeropuertos del mundo" a través de una empresa que se dedica a explotar este tipo de propuestas.

El funcionario consideró que es necesario seguir trabajando en el aeropuerto incluso después de la inauguración de estas nuevas áreas. "Con el volumen de gente, la cantidad de vuelos y el movimiento en general que tiene, va a requerir seguramente mayores ampliaciones", expuso.

En ese sentido, las autoridades ya comenzaron a planificar nuevas propuestas para la terminal aérea de San Martín de los Andes. "Hemos reordenado el sistema de las rentadoras de autos y el sábado después de la inauguración vamos a hacer la apertura de los sobres para la explotación de una nueva confitería, en este caso en planta baja", afirmó.

Agregó que 55 empresas solicitaron los pliegos de la licitación y, de ese total, 32 representantes de compañías realizaron la visita obligatoria, por lo que ya están en condiciones de presentar su oferta este sábado.

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Para el presidente de NeuquénTur, la ampliación del aeropuerto no es sólo una apuesta por la conectividad. "Son oportunidades de trabajo, es poder tener una una buena imagen de llegada, una última buena imagen cuando el pasajero se retira, es poder estar estar cómodo en el lugar mientras uno realiza la espera", dijo y agregó: "Antes no se podía. La gente terminaba sentada en el suelo en cualquier lugar simplemente porque no había espacio".

Fernández Capiet consideró que las ampliaciones permiten "no tener inconvenientes por 5 o 6 años" en al aeropuerto, aunque consideró que hace falta "mirar más allá" y planificar una terminal pensada para el "post Vaca Muerta".

El turismo de invierno, más allá de la neive

La próxima semana, el gobierno de Neuquén hará la presentación oficial de la temporada de nieve en Buenos Aires. Para Capiet, lo importante es hacer foco en el destino más allá del producto específico de los centros de esquí.

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"Nosotros tenemos una provincia que es un destino turístico multiproducto", dijo y añadió: "No es sólo la nieve en invierno, hay otras actividades para hacer".

Entre la multiplicidad de opciones para el turista, la provincia ofrece la mayor superficie esquiable del país. El presidente de NeuquénTur recordó que en el cerro de Chapelco se realizaron inversiones millonarias. En cerro Bayo, cercano a Villa La Angostura, también sumará una nueva telesilla cuádruple y tanto en Caviahue como en Lago Hermoso se sumaron sistemas de fabricación de nieve.