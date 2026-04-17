Empieza el frío: cuál es la opción de calefacción más barata y eficiente para ahorrar en la factura

Con la llegada del frío plantea, se busca la mejor alternativa para calefaccionar la casa. Una por una todas las opciones, y cuál es la más económica.

Elegir bien el sistema de calefacción puede marcar una gran diferencia en el gasto mensual durante el invierno.

Con la llegada de los primeros fríos , hay un dilema que se vuelve recurrente: qué sistema de calefacción conviene para el hogar que permita no gastar demás. Entre estufas a gas, equipos de aire acondicionado frío/calor y dispositivos eléctricos, las diferencias de consumo pueden ser amplias y marcar una diferencia en el costo de la factura .

A la hora de elegir entre calefacción eléctrica o a gas , la respuesta corta es clara: el gas sigue siendo la opción más económica para calefaccionar de forma sostenida en Argentina. Sin embargo, hay matices importantes que conviene tener en cuenta antes de elegir.

son la alternativa más barata para calefaccionar ambientes medianos y grandes durante varias horas al día. Esto se explica por una cuestión estructural: incluso con aumentos tarifarios, el gas natural sigue siendo más accesible que la electricidad en términos de costo por unidad de calor generado.

Calefacción. Gas

Dentro de esta categoría, hay una diferencia central:

Tiro balanceado: es la opción más segura y eficiente. Toma el aire desde el exterior y expulsa los gases fuera del ambiente, evitando riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Además, no consume oxígeno del interior de la vivienda

es la opción más segura y eficiente. Toma el aire desde el exterior y expulsa los gases fuera del ambiente, evitando riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Además, no consume oxígeno del interior de la vivienda Sin tiro (pantalla o catalítica): son más económicas en la compra inicial, pero requieren ventilación permanente. Consumen oxígeno, generan humedad y presentan mayores riesgos si no se usan correctamente

Para quienes buscan calefaccionar la casa durante todo el invierno, la conclusión es directa: una estufa a gas con tiro balanceado combina bajo costo operativo y mayor seguridad.

Aire acondicionado: eficiente, pero más caro

Los equipos frío/calor, especialmente los inverter, ganaron terreno en los últimos años. Su principal ventaja es la eficiencia energética: funcionan como bombas de calor, lo que les permite generar más calor que la energía eléctrica que consumen.

En términos técnicos, son el sistema más eficiente. Sin embargo, en la práctica argentina, el costo final depende de la tarifa eléctrica y del uso.

aire acondicionado Los especialistas recomiendan no bajar la temperatura de forma automática para buscar alivio.

Entre sus ventajas se destacan:

El menor consumo relativo frente a estufas eléctricas tradicionales.

Su doble función.

La mayor seguridad operativa.

Caloventores: la solución rápida pero cara

Los caloventores y estufas eléctricas portátiles suelen ser la primera respuesta ante el frío por su bajo costo de compra y facilidad de uso. Sin embargo, son también los menos eficientes en términos económicos. Funcionan convirtiendo electricidad en calor de manera directa, sin aprovechar mecanismos de eficiencia como las bombas de calor.

El resultado es un consumo elevado y facturas que pueden escalar rápidamente si se usan de forma continua. Son útiles para ambientes pequeños, en especial para un uso puntual, pero no para calefaccionar una vivienda completa.

Los calefactores, los caloventores y los paneles eléctricos son las opciones para calefaccionarse en los hogares. La leña, aunque ha perdido terreno, es una elección para muchos en la periferia. Los calefactores, los caloventores y los paneles eléctricos son las opciones para calefaccionarse en los hogares.

Cuánto cuesta instalar cada sistema

Al momento de elegir, no solo importa el gasto mensual: el costo de instalación también pesa, y mucho.

Estufa a gas (tiro balanceado):

El costo del equipo varía entre $300.000 y $900.000 según potencia y marca

según potencia y marca La instalación oscila entre $150.000 y $400.000

A lo anterior se deben sumar extras como salida al exterior, cañerías o adecuaciones que pueden encarecer el total

En definitiva, el costo total estimado va de los $450.000 a los $1.300.000

Aire acondicionado frío/calor (inverter):