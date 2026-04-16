Alerta por estafas: hackearon a plataforma de alojamientos y expusieron datos de miles de usuarios

Se filtraron nombres, mails y teléfonos. Qué deben hacer los usuarios para protegerse.

El hackeo expuso datos personales de usuarios y generó alerta por posibles estafas con información filtrada.

Un hackeo impactó en la plataforma de reservas Booking.com y expuso datos personales de usuarios en distintos países. La empresa ya notificó a los clientes afectados a través de un correo electrónico, en el que detalló el alcance del incidente y las medidas adoptadas.

El ataque tuvo como objetivo acceder a información de contacto y detalles de reservas, aunque la compañía aseguró que no se comprometieron contraseñas ni datos financieros. Aun así, el episodio genera preocupación por el uso que pueden hacer los ciberdelincuentes con la información obtenida.

Los atacantes lograron acceder a un conjunto limitado de datos, pero con valor suficiente para posibles estafas. Entre la información comprometida figuran nombres completos, correos electrónicos y números de teléfono , junto con detalles vinculados a reservas realizadas en la plataforma.

Booking aclaró que no se filtraron contraseñas, datos bancarios ni tarjetas de crédito, lo que reduce el riesgo de accesos directos a cuentas o movimientos financieros. Tampoco se vieron afectados documentos personales como pasaportes o identificaciones.

Booking El hackeo obligó a reforzar la seguridad de las cuentas y puso el foco en los riesgos del phishing dirigido

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que la combinación de datos filtrados puede ser utilizada para ataques de phishing personalizados. Este tipo de engaño consiste en mensajes que simulan ser comunicaciones oficiales para obtener información sensible.

En este caso, los delincuentes podrían hacerse pasar por la propia plataforma o por alojamientos donde el usuario tenga reservas, con el objetivo de generar confianza y obtener datos adicionales.

Las medidas que tomó Booking tras el ataque

Tras detectar la brecha, la empresa activó un protocolo de seguridad. Una de las primeras acciones fue exigir el cambio de contraseña a los usuarios afectados, como medida preventiva.

Además, se reforzó el uso de autenticación en dos pasos, un sistema que suma una capa adicional de seguridad. Este mecanismo requiere un código extra, que puede enviarse por SMS o generarse en una aplicación, para validar el acceso a la cuenta.

La compañía también inició una investigación interna y trabaja junto a organismos de protección de datos y firmas especializadas en ciberseguridad para determinar el origen del ataque. El objetivo es identificar vulnerabilidades y evitar nuevos incidentes.

Estas acciones buscan contener el impacto y reducir la posibilidad de accesos no autorizados en el futuro.

Qué deben hacer los usuarios para protegerse

A partir de este tipo de incidentes, la principal amenaza pasa por intentos de fraude. Por eso, los usuarios deben tomar medidas básicas para proteger su información.

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Entre las recomendaciones, se destaca cambiar la contraseña por una clave única y segura, distinta a la utilizada en otros servicios. También es importante activar la verificación en dos pasos para sumar una barrera adicional.

Otro punto central es revisar las reservas activas y futuras dentro de la plataforma para detectar cualquier modificación no autorizada. El control periódico de la cuenta permite detectar movimientos sospechosos a tiempo.

Además, se recomienda desconfiar de mensajes que soliciten datos personales o financieros. Booking no pide este tipo de información por correo electrónico ni por mensajes de texto.

Ante cualquier duda, lo más seguro es ingresar directamente al sitio oficial desde el navegador o la aplicación. Evitar enlaces externos reduce el riesgo de caer en fraudes.