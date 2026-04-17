Se dio a la fuga en una moto con pedido de secuestro y lo atraparon

La hazaña policial se realizó en inmediaciones de Canadá y Cavalli de Centenario. Se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos.

En la tarde del jueves 16 de abril personal de la Comisaría 52 y de la División Motorizada de Centenario lograron recuperar una moto que registraba un pedido de secuestro vigente por hurto . El operativo se concretó mientras hacían tareas de prevención y patrullaje.

El procedimiento ocurrió cerca de las 16:20 en la zona de las calles Canadá y Cavalli. Allí, los agentes detectaron una moto de 110 cc que circulaba a gran velocidad, con irregularidades visibles y sin que el conductor llevara casco . Cuando intentaron detenerlo para identificarlo, el motociclista ignoró la orden y escapó, aunque fue interceptado a pocos metros.

Al chequear la numeración del rodado en el sistema, los uniformados confirmaron que tenía pedido de secuestro por una causa de hurto, con intervención de la fiscalía de delitos contra la propiedad. Además, observaron inconsistencias entre la patente y el número de chasis, lo que reforzó las sospechas sobre su origen.

comisaria 52 centenario

El conductor fue demorado y trasladado a la dependencia policial, mientras que la motocicleta quedó secuestrada a disposición de la Justicia.

Le robaron el auto en plena Belgrano, afuera de un colegio privado: "Fue un segundo"

Un hombre de 64 años fue víctima de un robo relámpago frente a una escuela a la que va su nieto. Había descendido del vehículo por apenas unos segundos cuando lo vio irse. El hecho ocurrió el 10 de abril y desde entonces la familia busca intensamente el auto y pide colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

La víctima es Luis Rolando Coria, quien sufrió el robo de su Renault Sandero Stepway rojo, patente AG 124 HH. Su hijo, Pablo Adrián Coria, relató a LM Neuquén cómo ocurrió el episodio y describió la angustia que atraviesa la familia desde entonces.

"Toda ayuda suma", es el lema del afiche que están circulando por las redes sociales y whatsapp."Por favor si alguien llega a ver el vehiculo tiene alguna novedad le agradecemos de corazón que nos informe", agregaron.

robo auto escuela

El hecho ocurrió a las 11:58 frente al Escuela Lola Mora, ubicada en calle Belgrano 941, cuando el hombre se había detenido para entregar ropa a su nieto. “Fue un segundo”, resumió Pablo.

Según contó, su padre se bajó del auto y caminó hasta la puerta del establecimiento. En ese breve intervalo, alguien se subió al vehículo. “No estaba en marcha. Ni siquiera sabemos cómo consiguieron las llaves, si se le cayeron”, explicó

Cuando volvió a mirar hacia la calle, vio a una persona subir al Sandero pero creyó que se trataba de una broma. Pero inmediatamente el auto arrancó y escapó a toda velocidad.

flyer robo auto

La familia logró reconstruir los primeros movimientos del ladrón: condujo hasta la esquina de calle Brentana, donde dobló a la izquierda y se perdió el rastro.

El sospechoso fue descripto como un hombre de unos 35 años, aproximadamente 1,80 de altura y 85 kilos. Desde ese momento no volvieron a tener información certera.

Luego llegó la policía, tomó los datos del hecho y la denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de Neuquén. El robo no solo significó la pérdida del auto, fundamental para el trabajo cotidiano del hombre, sino también de múltiples pertenencias que estaban en el interior: