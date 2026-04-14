Indignación en el oeste neuquino por un robo a un centro de salud

El centro de salud del barrio San Lorenzo Sur fue blanco de un indignante robo durante el último fin de semana. El hecho generó preocupación no solo por los daños materiales, sino también por el riesgo al que estuvo expuesta la comunidad y el personal sanitario.

La jefa del establecimiento, María Quintana, brindó detalles de lo ocurrido y calificó la situación como “muy grave”. “Lamentablemente es triste, porque nuestro centro de salud es comunitario y atendemos a un montón de pacientes, más allá del área programática, a todo el que venga. Fueron dos robos consecutivos, uno en el fin de semana largo y otro este fin de semana”, explicó.

Según relató en diálogo con Canal 7, los delincuentes actuaron con tiempo y provocaron importantes destrozos para llevarse distintos elementos. “La primera vez que ingresaron se llevaron parte del aire acondicionado , todo el cobre y arrancaron los paneles de oxígeno . Eso fue lo más peligroso, que no terminó en tragedia”, advirtió.

En ese sentido, remarcó el nivel de riesgo que implicó la maniobra. “Lo arrancaron de cuajo, con los tubos de oxígeno funcionando permanentemente. Incluso usaron encendedores para quemar cables y poder sacar el cobre. Fue una situación muy peligrosa”, sostuvo. La profesional subrayó que ese recurso es fundamental, especialmente de cara a la temporada invernal.

Centro de salud San Lorenzo Sur robo Forzaron una reja y rompieron una ventana para entrar

Qué robaron

Además, durante los robos también sustrajeron equipamiento esencial para el funcionamiento diario del centro. “Se llevaron computadoras, netbooks y teléfonos corporativos, que usamos para comunicarnos con los pacientes, dar turnos y hacer seguimiento. Hoy no tenemos esas vías de contacto, lo que complica mucho la atención”, lamentó.

Quintana explicó que el edificio presenta condiciones que facilitan este tipo de hechos. “Las cámaras no están funcionando y es una zona muy oscura. En la parte de atrás hay muchos árboles, lo mismo que del lado de la capilla, entonces eso genera lugares donde es fácil ingresar sin ser visto”, detalló.

A esto se suma la falta de vecinos inmediatos que puedan advertir situaciones sospechosas. “Los lindantes son instituciones públicas, como un comedor comunitario, una capilla y un colegio, por lo que no hay vecinos que puedan escuchar y decir cómo es que vinieron”, agregó.

La gestión de seguridad las 24 horas

Frente a este escenario, desde el área de Salud se dispusieron medidas urgentes. “Ya se gestionó seguridad las 24 horas, de lunes a lunes, y eso está garantizado. Era algo necesario para poder seguir trabajando con tranquilidad”, indicó.

Centro de salud San Lorenzo Sur robo (1) Se robaron los paneles de oxígeno y el aire acondicionado.

También se avanzó con las denuncias correspondientes y un relevamiento de los daños. “Elevamos todo a la zona metropolitana y al Ministerio, y se va a ir recuperando las cosas en orden de prioridades”, explicó.

Pese al impacto, la jefa del centro llevó algo de tranquilidad respecto a algunos servicios. “La calefacción central no fue afectada, así que está garantizada para este invierno. Lo que sí se robaron fue parte del aire acondicionado, que es muy costoso y habrá que renovarlo completamente”, señaló.

Sin embargo, insistió en que lo más preocupante fue la forma en que actuaron los delincuentes. “Lo de los paneles de oxígeno fue tremendo, por cómo lo sacaron. Eso es lo que más nos alarmó”, concluyó.