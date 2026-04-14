Inseguridad: ladrones desvalijaron una casa y se llevaron hasta la comida de la heladera de una familia

Los vecinos señalan a un delincuente del mismo barrio, ya vinculado a otros hechos previos.

Una familia de Centenario tuvo un amargo fin de semana al descubrir que ladrones no solo les llevaron numerosas pertenencias, sino que además les desvalijaron hasta la heladera de su casa.

Según consignó el portal Centenario Digital, el hecho tuvo lugar el domingo en horas de la mañana, entre las 8 y las 9, según pudieron confirmar a través de las cámaras los propietarios afectados. Pero las cámaras no registraron precisamente el accionar de los delincuentes, sino que alrededor de esa hora reportada fue que los ladrones rompieron el dispositivo para actuar con impunidad y tranquilidad.

El domicilio al que ingresaron los intrusos se ubica en inmediaciones de calles Comodoro Rivadavia y Facundo Quiroga del barrio Vista Hermosa. De allí, sustrajeron una consola con dos parlantes, un nebulizador, una guitarra acústica, una batidora, una planchita de pelo, dos afeitadoras, tres celulares, una bomba de agua con alargue, el estéreo del auto y fundas de los asientos del vehículo.

com rivadavia y quiroga centenario

Pero además, aún así no satisfechos, los ladrones también vaciaron la heladera familiar, llevándose los alimentos que allí encontraron. Luego, escaparon, sin importarles si eran vistos por algún vecino.

Las víctimas ya denunciaron el hecho y se inició una investigación al respecto. Cabe destacar que, dada la cantidad de elementos, sería lógico pensar que los delincuentes tenían un vehículo para trasladarse o al menos algún elemento o rodado menor en donde cargar todo para escapar con facilidad.

Algunos vecinos afirmaron muy convencidos que al menos uno de los involucrados sería del mismo barrio, ya que lo tienen identificado y vinculado a otros hechos. No obstante, todo es materia de investigación.

Inseguridad: sufrió múltiples robos y al sexto se hartó

Oscar José Montes y su vecinos tienen un taller en sus casas del barrio Limay. Recientemente notaron que ambos sufrían la desaparición de pequeños elementos, lo cual ahora señaló que sería el anticipo de los robos más importantes. "Nos tienen cansados, hacemos la denuncia y no pasa nada", manifestó.

En diálogo con LU5 días atrás, se mostró indignado y con bronca por las pérdidas que se traducen en menos herramientas para llevar a cabo su trabajo. Además, manifestó su frustración con la Justicia, porque según señaló, a pesar del esfuerzo mediante el cual lograron atrapar al ladrón, la instancia judicial no resolvió su problema.

"Soy un tipo laburante, toda mi vida laburé, yo me mando una, voy en cana, ahora, estos tipos roban 1, 2, 3, 4 y no pasa nada, algo está mal evidentemente", subrayó.

Barrio Limay Neuquén.jpeg Los robos a los talleres de los trabajadores del Barrio Limay ocurrieron repetidas veces.

Taladros, Amoladoras y bicicletas fueron las pertenencias robadas que suscitaron acciones más drásticas. A partir de allí, Oscar y su vecino decidieron hacer como la mayoría de los vecinos de Neuquén, invertir en cámaras de seguridad. Al colocar en el perímetro pudieron observar que la persona era siempre la misma.

De esta manera, descubrieron a un delincuente in fraganti. "El vecino me dice 'el chorro está adentro', le pregunto cómo sabe y me dice 'yo dejé las luces apagadas y están prendidas'", relató y agregó que entonces lograron detectarlo mediante la cámara junto a una ventana rota. "Entró a juntar todas las herramientas", relató.

Cuando entraron al taller no lo observaron a primera vista y comenzaron a buscarlo. "Se había escondido en unos fierros y lo agarramos, le dimos una paliza tremenda, los vecinos también lo golpearon, muchísimo", señaló y sumó: "lo saco de adentro, cayó la ambulancia y se lo llevan".