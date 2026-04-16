Le robaron el auto en plena Belgrano, afuera de un colegio privado: "Fue un segundo"

El robo del auto Sandero Stepway rojo fue denunciado en la Comisaría Primera. El hombre bajó a buscar a su nieto y un ladrón desapareció con su auto en dirección a calle Brentana.

Un hombre de 64 años fue víctima de un robo relámpago frente a una escuela a la que va su nieto. Había descendido del vehículo por apenas unos segundos cuando lo vio irse. El hecho ocurrió el 10 de abril y desde entonces la familia busca intensamente el auto y pide colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

La víctima es Luis Rolando Coria, quien sufrió el robo de su Renault Sandero Stepway rojo , patente AG 124 HH. Su hijo, Pablo Adrián Coria, relató a LM Neuquén cómo ocurrió el episodio y describió la angustia que atraviesa la familia desde entonces.

"Toda ayuda suma", es el lema del afiche que están circulando por las redes sociales y whatsapp."Por favor si alguien llega a ver el vehiculo tiene alguna novedad le agradecemos de corazón que nos informe", agregaron.

flyer robo auto

Un robo en segundos frente a una escuela

El hecho ocurrió a las 11:58 frente al Escuela Lola Mora, ubicada en calle Belgrano 941, cuando el hombre se había detenido para entregar ropa a su nieto. “Fue un segundo”, resumió Pablo.

Según contó, su padre se bajó del auto y caminó hasta la puerta del establecimiento. En ese breve intervalo, alguien se subió al vehículo. “No estaba en marcha. Ni siquiera sabemos cómo consiguieron las llaves, si se le cayeron”, explicó

Cuando volvió a mirar hacia la calle, vio a una persona subir al Sandero pero creyó que se trataba de una broma. Pero inmediatamente el auto arrancó y escapó a toda velocidad.

robo auto escuela

La familia logró reconstruir los primeros movimientos del ladrón: condujo hasta la esquina de calle Brentana, donde dobló a la izquierda y se perdió el rastro.

El sospechoso fue descripto como un hombre de unos 35 años, aproximadamente 1,80 de altura y 85 kilos. Desde ese momento no volvieron a tener información certera.

Shock y desesperación

Tras el robo, Luis quedó en estado de shock. Ni siquiera pudo realizar una llamada telefónica. “Quiso llamar a la policía y no podía. Una persona lo ayudó y me llamó a mí y a otros familiares que vinimos enseguida”, contó Pablo.

Luego llegó la policía, tomó los datos del hecho y la denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de Neuquén. El robo no solo significó la pérdida del auto, fundamental para el trabajo cotidiano del hombre, sino también de múltiples pertenencias que estaban en el interior:

Documentación del auto

Un teléfono celular viejo

Mercadería y ropa de trabajo

La llave de su casa

Este último punto obligó a la familia a cambiar cerraduras y reforzar la seguridad del hogar. “Es el auto que usa todos los días para trabajar”, explicó su hijo sobre le impacto en la rutina del hombre.

Llamados extorsivos y sin avances en la investigación

A casi una semana del hecho, la familia asegura que no hay novedades oficiales. “Nos dijeron que no hay avances ni información”, relató Pablo.

Ante la falta de respuestas, comenzaron a realizar búsquedas por cuenta propia con amigos y vecinos. Algunos testimonios indicaron que el vehículo habría sido visto en el barrio Sapere. También realizaron recorridos por la zona de la meseta de Neuquén, aunque sin resultados.

En medio de la búsqueda y la difusión del celular de Pablo, la familia comenzó a recibir llamados sospechosos. Personas desconocidas aseguran tener información sobre el vehículo y piden dinero a cambio. “Te llaman diciendo que saben dónde está el auto y te apuran para que no cortes”, explicó Pablo.

Comisaría 1 - Comisaria Primera Los dos policías acusados por el hecho prestaban servicios en la Comisaría Primera.

Sin embargo, ninguna de esas llamadas incluyó pruebas concretas, como fotografías o datos verificables. “No confiamos. Son intentos de estafa”, advirtió.

Ante la falta de avances, la familia decidió difundir el caso y pedir colaboración. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 299 634 5992