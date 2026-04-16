Adiós electrodomésticos en la mesada: estos 3 muebles tendencia optimizan tu espacio

Descubrí 3 muebles tendencia que te ayudarán a liberar espacio en la mesada de tu cocina y optimizar tu hogar .

Las tendencias en cuanto a la decoración y organización de la cocina cambiaron. Ahora, se apunta al minimalismo y al orden visual. Por ello, la mesada llena de electrodomésticos pasó de moda y surgen nuevos muebles que permiten optimizar ese espacio tan usado de los hogares, manteniendo todo accesible sin saturar el ambiente.

Los muebles diseñados para organizar y ocultar pequeños artefactos como cafeteras, tostadoras y pavas eléctricas ganan protagonismo en la actualidad, siendo soluciones estratégicas que responden a la necesidad de vivir mejor con menos espacio . Su auge refleja una demanda por hogares más funcionales, ordenados y capaces de acomodar múltiples actividades sin renunciar al diseño.

Para quienes buscan optimizar metros cuadrados, integrar alguna de las siguientes tres piezas representa una apuesta por la eficiencia y la versatilidad que ya marca tendencia en la decoración contemporánea.

Desayunador, uno de los muebles más compactos y multifuncionales

desayunador Los nuevos desayunadores sumaron cajones para guardar distintos objetos.

Nacido como una simple barra para el café, el mueble desayunador evolucionó para convertirse en un elemento integrado que articula cocina, comedor y espacio de trabajo. Está pensado para viviendas pequeñas, lofts o cocinas abiertas que requieren una transición fluida entre ambientes.

En el último tiempo, muchos desayunadores incorporaron cajones, estantes abiertos o compartimientos para vajilla, utensilios y pequeños electrodomésticos, aprovechando la verticalidad sin ocupar superficie extra. Una de sus principales ventajas es que suele contar con enchufes internos, lo que permite utilizar los aparatos sin sacarlos del mueble y evita que los cables queden expuestos.

Así, el desayunador responde a la demanda de soluciones que fomentan la convivencia ágil: desayunos rápidos, comidas informales y espacio para guardado, siendo una opción muy elegida en departamentos y cocinas pequeñas.

Columna despensa: almacenamiento vertical que libera encimeras

columna La columna despensa puede ir incluida a otro mueble y es una solución vertical para liberar espacio.

La columna despensa optimiza la superficie útil al elevar la capacidad de almacenamiento en vertical. Es una respuesta directa al problema de la falta de armarios y encimeras saturadas, especialmente en cocinas compactas. Estos módulos pueden llegar hasta el techo, con múltiples estantes interiores ajustables que permiten almacenar alimentos, pequeños electrodomésticos y elementos voluminosos.

Sus puertas están diseñadas para ocultar y organizar, con mecanismo push-to-open, cierres amortiguados y compartimentos internos, estantes extraíbles y cestas deslizantes. Este tipo de mueble permite guardar microondas, licuadoras o freidoras de aire fuera de la vista, reduciendo el “ruido visual” y aportando una imagen más limpia y ordenada. Además, concentrar todo en un solo módulo facilita la organización y el acceso rápido a cada elemento.

Su capacidad para mantener la encimera limpia y ordenada, facilitar el acceso a lo almacenado y optimizar radios de uso en cocinas pequeñas la convierten en una pieza imprescindible para viviendas modernas donde la austeridad espacial exige soluciones verticales.

Isla con guardado: centro culinario y organizador

islas La isla de cocina sumó cajones para facilitar el guardado.

La isla con guardado transforma el corazón de la cocina en un núcleo multifuncional: superficie de trabajo, comedor informal, espacio social y, también, área de almacenamiento. En cocinas grandes, es la respuesta estética y práctica para quienes buscan centralizar funciones sin perder orden.

Además de su superficie de gran tamaño, incluye almacenamiento integrado con cajones anchos, estantes abiertos, compartimentos especializados y módulos con puertas que permiten ocultar utensilios y electrodomésticos. En sus compartimentos se pueden guardar desde ollas y sartenes hasta aquellos aparatos que no se usan todos los días, manteniéndolos ordenados, accesibles y fuera de la vista.

En cocinas abiertas, la isla actúa como punto de encuentro y soporte para la vida cotidiana: cocinar, recibir invitados, apoyar tareas y guardar todo lo necesario sin dispersar objetos por la casa. De esta manera, cumple una doble función: mejora la organización y aporta un fuerte impacto estético. Este tipo de mueble es ideal para quienes buscan combinar diseño, comodidad y orden, logrando una cocina funcional con una impronta más cuidada.