En este artículo, te contamos todo sobre el práctico mueble que puede darte una gran solución, ocupa muy poco lugar y te ayuda a ordenar toda tu pieza. Ojo: no se trata de un placard ni de un vestidor.

Adiós vestidor: este mueble muy versátil ordena tu habitación y ocupa poco lugar

A modo preliminar, podemos señalar que la tarea de organizar no se trata sólo de hacer espacio; sino que también nos ayuda a ser conscientes de lo que tenemos. Por lo tanto, saber que hay en nuestro placard hace que sea menos probable que caigamos en compras innecesarias o, por qué no, impulsivas. En este artículo, nos referimos al práctico mueble que puede darte una gran solución, ocupa muy poco lugar y te ayuda a ordenar toda tu pieza. Por ello, no caben dudas de que se trata de un producto altamente recomendable.

Es sabido que, en la actualidad, no siempre se dispone del espacio necesario para contar con un gran placard o con un vestidor para guardar nuestras prendas de vestir. Y es por ello que, en los últimos tiempos, un mueble ganó terreno para ayudarnos en la tarea de organizar nuestra ropa. ¿De cuál se trata?

El perchero portátil o movible –inspirado en los utilizados en los locales de ropa o pasarelas- se reveló como un mueble verdaderamente útil y funcional para organizar la ropa en nuestra pieza.

¿Cuáles son las ventajas del perchero portátil para organizar nuestra ropa?

El uso del perchero portátil - o movible- conlleva varias ventajas. A continuación, mencionamos algunas:

A diferencia de un placard o un vestidor, el perchero es una opción accesible y práctica para mantener el orden sin necesidad de ocupar demasiado lugar .

El perchero se adapta tanto a habitaciones reducidas así como también a espacios amplios. En departamentos pequeños, puede cumplir un doble rol: aparte de ordenar, funciona como elemento decorativo.

El perchero portátil –inspirado en los empleados en los locales de ropa o pasarelas- se reveló como un mueble verdaderamente útil y funcional para organizar la ropa en nuestra pieza.

¿Cuánto cuesta un perchero portátil para organizar nuestra ropa?

Si bien existen muchos modelos de percheros portátiles, a continuación ofrecemos una nómina con distintas opciones y precios, que pueden encontrarse en sitios de compras on line como Mercado Libre:

Perchero Barral Doble Reforzado Exhibidor Organizador Ropa Marca Känn Livet KL-Duo Color Negro: $31.500.

Perchero Hierro Jazak Barra de Acero Exhibidor Comercial Reforzado Movil 360 (110 x 150 cm) con Ruedas Ganchos para colgar, color negro: $27.000.

Perchero Doble Doble Con Rueda Blanco Plata Negro 150x165m: $89.000.

Rack Perchero Colgador JAZAK Zapatero Organizador 5 Niveles Estantes con Ganchos De Ropa Armable Resistente Color Negro: $40.000.

Perchero Barral Simple Reforzado Exhibidor Organizador Ropa Känn Livet KL-Linel Color Negro: $19.000.

Cabe destacar que en algunas redes sociales como Pinterest o Instagram, el perchero es una de las recientes tendencias en decoración.