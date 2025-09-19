Julieta Poggio mostró su departamento completamente remodelado y sorprendió su decoración

La ex Gran Hermano publicó un video recorriendo las obras en su vivienda, desde el “baño de princesa” al “vestidor soñado”.

Desde sus redes sociales, Julieta Poggio mostró los avances de su último y más importante emprendimiento: la remodelación total de su primer departamento de soltera. La ex participante de Gran Hermano compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró cómo están quedando los distintos ambientes, aunque aclaró que las obras continúan.

“Hola, ¿ están listos para ver mi departamento? ”, arrancó la grabación la también actriz y bailarina, quien comenzó el recorrido por su nueva cocina . “Es una de mis favoritas porque quedó súper asthetic y muy femenina , lo que siempre soñé”, comentó en el reel.

De acuerdo a sus palabras, el diseño buscó “optimizar espacios”. Con una decoración con tonos mayormente Himalaya y blancos y utensilios de cocina dorados, la cocina incluye un compartimiento arriba de la heladera para guardar vinos, un esquinero para apoyar vasos y frascos y alacenas con cerrado soft. “Estoy enamorada”, aseguró, al mostrar el antes y después de ese sector.

cocina2 En la decoración de la cocina predominan los tonos Himalaya y blancos, con detalles dorados.

El baño “de princesa” de Julieta Poggio y su vestidor “soñado”

Siguiendo con el recorrido, Juli Poggio pasó a su primer baño, del que dijo que es “literalmente de princesa”, destacándose por la elegancia y la luminosidad. Similar a la cocina, allí también se pudo ver un predominio del blanco, con las griferías en dorado y un espejo circular con marco del mismo color. Debajo de la bacha, mostró el mueble con doble cajón para “mucho espacio de guardado”, según afirmó.

bano En su primer baño también predomina el blanco con dorado.

Luego pasó a su cuarto, al que calificó como “la estrella del departamento” por incluir un “vestidor soñado”. “Siempre soñé con tener un vestidor súper amplio para poder organizar toda mi ropa, pero nunca imaginé que iba a quedar tan hermoso”, reconoció.

Desde dentro del vestidor, luego de atravesar dos puertas transparentes, precisó que está hecho por completo en tonalidad madera con luces LEDincorporadas. También exhibió la diversidad de cajones, “desde los más chiquitos para la ropa interior hasta otros gigantes para zapatos”. “El diseño es un sueño total. Sin dudas, este 'antes y después' fue mi favorito”, remató.

vestidor Jui Poggio, dentro de su vestidor, hecho en color madera y con cajones por todos lados.

El próximo “maquillador” y el segundo baño en suite

Al ingresar a otro de los cuartos, la ex Gran Hermano contó que ese espacio será su futuro “maquilldor”, ya que actualmente sigue en obras. De todos modos se animó a mostrar su placar, que cuenta con dos partes: una compuesta íntegramente con cajones para calzado -“me parece súper necesario”, dijo- y otra un perchero especial para colgar los abrigos, “algo espectacular”.

percha Mostró su percha especial para colgar abrigos.

Pegado al vestidor se encuentra su baño en suite, “completamente distinto al otro”. “Súper amplio”, como lo definió, tiene un diseño en madera y negro, que buscó combinar con el color de la bacha y los sanitarios. Además, incluye estanterías también en tono madera con canastas de mimbre para organizar toallas, jabones y papel higiénico, y un mueble con doble cajón debajo de la bacha.

bano 2 El baño en suite, "completamente distinto al otro".

En el video dirigido a sus más de tres millones de seguidores, la joven de 23 años prometió más avances en nuevas publicaciones. “Quédense atentos porque les voy a seguir mostrando cosas en mis redes”, cerró.

Del consejo de Pampita a su primer departamento

Luego de salir de la casa de Gran Hermano en 2022, Juli Poggio se encontró con un mundo de nuevas oportunidades. Incursionó en el streaming, llegó al teatro, fue la cara de reconocidas marcas, lanzó su propia línea de maquillajes y hasta llegó a desfilar en Nueva York. En esa vorágine, fue Carolina “Pampita” Ardohain quien le dio un consejo que luego decidió llevar a la práctica.

“Me dijo que no gastemos en ropa, que no compremos zapatos, que ahorremos para un departamento. Básicamente, que no gastemos en tonterías, ese fue su consejo financiero”, contó la influencer durante su paso por el programa PH: Podemos hablar de Telefe.

Finalmente, en abril pasado, Poggio contó que llevó adelante esa recomendación. “¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes, porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí. Después de dos años desde que salí de Gran Hermano con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que oficialmente ¡soy propietaria de mi próximo departamento!”, escribió en Instagram, junto a una foto de la firma de la escritura y otras imágenes de su flamante vivienda.