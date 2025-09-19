Así están hoy "Fran Fine y Maxwell Sheffield" a 32 años de "La Niñera"

La dupla que encarnó a Fran Fine y Maxwell Sheffield compartió una cena con los productores de la histórica sitcom, reflotando rumores de un posible regreso.

Si hablamos de series que marcaron a generaciones enteras , es imposible no nombrar a “ La Niñera” . Estrenada en noviembre de 1993, la sitcom estadounidense se emitió en más de 90 países, convirtiéndose en un éxito internacional . Más de tres décadas después, dos de sus dos principales protagonistas volvieron a reunirse y demostraron que el tiempo no pasó para ellos.

Fran Drescher y Charles Shaughnessy , quienes interpretaron a Fran Fine y Maxwell Sheffield , participaron de una cena con amigos en Los Ángeles y publicaron una foto en redes que despertó la nostalgia de los fanáticos y generó suspicacias ante un posible regreso de la comedia.

En la imagen se ve Drescher y Shaughnessy junto a Peter Marc Jacobson , cocreador de la serie y exesposo de la actriz, y los productores ejecutivos Robert Sternin, Prudence Fraser y Diane Wilk. “De cena con el señor Sheffield y los productores ejecutivos de La Niñera. ¡Una gran noche sin duda!”, posteó en su cuenta de Instagram , donde acumuló más de 32 mil “me gusta”.

Out 4 sup w- mr sheffield and the EPs of The Nanny. A gr8 nite indeed! La foto que compartió Fran Drescher, junto a Charles Shaughnessy y responsables de "La Niñera".

Shaughnessy también republicó la foto en su Instagram y dejó un mensaje que avivó aún más los rumores de una eventual vuelta de la sitcom. “¿La banda se reúne otra vez…? Una gran salida con Susan y el equipo de La Niñera”, escribió. De momento, no hay nada confirmado y todo se trata más de un deseo y una ilusión de sus fieles seguidores.

Qué fue de la vida de Fran Drescher tras “La Niñera”

Nacida en Nueva York en 1957, Fran Drescher debutó en los escenarios en la obra “Rug Merchants of Chaos”. Luego, tuvo un "pequeño pero emocionante rol" en la película “Fiebre de sábado por la noche”. Finalmente, la fama mundial llegó gracias a “La Niñera” y su papel de la “Nana Fine”, personaje que le valió nominaciones al Globo de Oro y al Emmy.

Sin embargo, en la plenitud de su carrera, una noticia devastadora la obligó a ponerla en pausa: en 200 fue diagnosticada con cáncer de útero. En 2005 reapareció con la serie “Living with Fran”, mientras que en 2010 presentó el programa “The Fran Drescher Show” y desde 2011 hasta 2012 fue protagonista de la comedia “Happily Divorced”.

Fran Drescher Fran Drescher, titular del sindicato de actores, durante la histórica huelga en Hollywood en 2023.

En septiembre de 2021, fue elegida como presidenta del Sindicato de Actores de Cine - Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA). Desde ese rol encabezó la histórica huelga de Hollywood de 2023, en reclamo de mejores salarios, beneficios y protecciones contra el uso de la inteligencia artificial. Tras anunciar que no iría por un nuevo mandato, en septiembre 2025 le dejó su lugar al actor y director Sean Astin.

En su libro autobiográfico, lanzado en 2007, Drescher reveló que “La Niñera” surgió de uno de los momentos más traumáticos de su vida. En 1985, fue abusada sexualmente durante un robo en su departamento de Los Ángeles. Para canalizar el dolor, comenzó a escribir guiones con distintos aspectos de su vida personal, terminando por crear el éxito de la sitcom. “Fui víctima de un crimen violento y soy una sobreviviente del cáncer. Atravesé un divorcio muy doloroso. La vida te da golpes. Nadie deja este planeta ileso. Pero, como dicen, lo que no te mata te fortalece", resumió la actriz en una entrevista.

“La Niñera”: los números del éxito y... ¿un posible regreso?

La comedia, basada en una peluquera de Queens que se convierte en la niñera de tres niños de una familia angloamericana de clase alta en la ciudad de Nueva York, debutó el 3 de noviembre de 1993 a través de la señal CBS. En total fueron seis temporadas con 146 episodios, hasta su final en junio de 1999.

ninera La Niñera tuvo seis temporada, con 146 episodios que se emitieron entre 1993 y 1999.

A la Argentina llegó seis años después de su estreno, con una muy buena aceptación por parte del público. En la pantalla de Telefe, promediaba los 10 puntos por la tarde, incluso ganándole a reconocidos programas de chimentos y telenovelas locales. Luego, tuvo una adaptación nacional, protagonizada por Florencia Peña y Boy Olmi.

Fran Drescher reiteró en varias oportunidades la idea de retomar la comedia. La última vez fue en 2023 ante la posibilidad de celebrar el 30 aniversario, aunque los planes se vieron afectados por la huelga de guionistas que afectó a todo Hollywood. "Antes de la huelga, estábamos en conversaciones con Sony para decidir qué podía ser divertido y emocionante para los fanáticos", reveló.