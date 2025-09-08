Netflix prepara la serie de Lali Espósito: cómo se llamará

La cantante dio su cuarto show en el Estadio Vélez y aseguró que volverá a presentarse a fin de año.

Lali Espósito se convertirá en la primera argentina en brindar 5 shows en el Estadio Vélez. La cantante que cerró su cuarto show este domingo pos elecciones bonaerenses confirmó que cerrará el 2025 con el quinto concierto en el estadio el próximo 16 de diciembre.

A todo esto, se le suma el anuncio de su documental para la plataforma de streaming Netflix . Todo ocurrió en la previa de su show del sábado donde con un video confirmó lo que hasta ese momento era un fuerte rumor en las redes sociales.

“La que le gana al tiempo”. Esa fue la frase con la que la cantante anunció su serie para la plataforma. Claro que el documental tendrá a Mariana “Lali” Espósito como protagonista y por el momento se desconoce la fecha de estreno.

En las primeras imágenes se ve a la joven artista desde chiquitita haciendo patinaje artístico que, luego, se funden en una imagen actual hecha toda una diva pop.

Lali anunció su ultimo Vélez

El anuncio de la coach de La Voz Argentina (Telefe) llegó antes de cantar el último tema de su show del domingo. Agradecida al público por convertirla en historia, la cantante no solo se emocionó, sino que confirmó su quinto Vélez para el 16 de diciembre del 2025.

En cuanto a la venta de entradas, la preventa exclusiva comenzará el miércoles 10 a las 15 mientras que la venta general con todos los medios de pagos será el jueves 11 a las 15.

Lali es una de las artistas consagradas en Argentina y sigue presentando su sexto álbum de estudio “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, uno de los materiales más escuchados a nivel mundial.

De hecho, el álbum se ubicó en el Top 5 Global de los más escuchados en Spotify y sigue cautivando arriba de los escenarios convirtiéndo el show en una experiencia cultural única.