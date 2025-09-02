Lali Espósito aseguró que le generó "tristeza" la condena a Cristina Kirchner

La artista de pop argentina, Lali Espósito , brindó una entrevista a la prestigiosa revista musical, Billboard. Allí, entre todos los temas que tocó, resaltó la política. La cantante habló acerca de sus posiciones , cómo ve la actualidad del país y lo que sintió tras la condena a Cristina Kirchner .

"Siempre muy consciente del esfuerzo que es, para mucha gente hoy, pagar una entrada. Armamos un show muy grande, muy caro. Pero la idea fue que la entrada tiene que sentirse popular. Que alguien que pueda tener un ahorro, pueda pagar 30 lucas, que hoy es lo mínimo para una entrada. Esos tienen que ser los precios. Vimos las maneras de que esos números nos den para que el show esté buenísimo", empezó diciendo Lali, hablando un poco de la situación del país y cómo lograr que su show llegue a la gente que no está en una situación económica óptima.

"A veces es preocupante lo que uno siente de la actualidad, de la coyuntura. A veces hay que preguntarse con qué le aportás a la época. ¿Qué quedará? Capaz algo que hoy me desespera, hay que mirarlo con más perspectiva y decir: 'Esto va a tener un por qué mucho más claro en el futuro que ahora'. Así funciona la cultura y el arte. No siempre se entiende un disco en el momento, a veces pasan los años y cada vez cobra más sentido eso que dijo Charly en 1978. En ese momento tenía sentido, por supuesto. Pero cuánto más sentido tiene cuando el mundo pasa y sigue habiendo horrores y escuchás esas canciones", agregó.

"Todo el arte es político, hasta el que no lo parece. Las canciones más banales de letra o los ritmos más vapuleados porque son populares... Las cosas en las que generalmente la música bardea, eso es un síntoma político. Lo que suena en los barrios populares, lo que hace un artista en una sinfónica, todo es música por igual, pero son políticas. La música tiene todos esos caminos para expresarse de diferentes maneras. Yo creo que todo es político. Podés hacer algo más obvio en su mensaje político, como "Fanático", pero podés hacer cosas menos obvias y todo es político. Todo hecho expresivo es político, así no lo parezca", comentó Lali.

La opinión de Lali Espósito sobre la situación de Cristina Kirchner

Luego, Lali Espósito fue consultada por "Fanático", la canción dedicada a Javier Milei y con la que por primera vez en su carrera logró ingresar a la lista de éxitos.

"Es una canción musicalmente atrevida, original. Si bien toma cosas de un montón de artistas que me gustan, es original en el momento en el que sale. Con una cosa aguerrida y violenta, a la vez muy amorosa y lúdica. Contestar a la violencia desde lo lúdico y lo irónico me parece poderoso", dice Lali sobre "Fanático".

Por último, habló sobre una de las cuestiones políticas más fuertes de los últimos años: la condena a Cristina Kirchner.

"Cada vez que lo sienta, lo voy a retuitear. No lo voy a volver a escribir, no tiene sentido. Vos podés pensar, o la Justicia puede considerar que un dirigente, sea Cristina o sea cualquiera, tiene que ir en cana. Yo creo que la manera en que se dio todo, las cosas que se han dicho, lo que se esperaba a nivel morbo de esa situación, me parecía peligroso y triste, del dirigente que sea. Estamos hablando de alguien como Cristina, que es potente… Cada uno puede pensar lo que quiera, en eso estamos de acuerdo. Pero me parecía peligroso el encare de esta cuestión y la violencia que generaba el propio oficialismo hacia la militancia genuina que pueda tener un dirigente opositor. Eso me pareció digno de retuitear y cuando lo sienta lo volveré a hacer. Porque es mi tuit y puedo", cerró.