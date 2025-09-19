Estafa millonaria: la profesora acusada de dejar varados a 58 turistas planeaba nuevas salidas a Europa

La Justicia de Río Negro reabrió la investigación por presunta estafa contra una docente de inglés y su hermano , quienes organizaron un viaje a Europa con 58 personas que quedaron varadas sin alojamiento , conexiones internas ni pasajes de vuelta . El abogado Marcelo Hertzriken Velasco que representa a 6 damnificados explicó a LMCipolletti que las pruebas recolectadas en los dos allanamientos son “contundentes” y permitirán acreditar la estafa .

Durante el fin de semana, se autorizaron dos procedimientos en las viviendas de los acusados ubicadas en Catriel. Los allanamientos dieron resultados positivos ya que se secuestraron centenares de folletería que reflejan la operación como agencia de turismo sin registro nacional y provincial rionegrino , diez teléfonos celulares que servirán para extraer las conversaciones con los 58 viajeros y las que mantuvieron con los otros integrantes de la organización que comercializaba los viajes.

El abogado afirmó que la maniobra fue planificada y no puede interpretarse como un simple incumplimiento del contrato. De acuerdo al cálculo del letrado, los hermanos catrilenses recibieron entre 300 mil y 500 mil dólares , además de libras esterlinas y euros. “Acá hubo dolo inicial, un engaño que permitió que un grupo familiar se convierta en millonario de un día para el otro basándose en el perjuicio patrimonial grave de 58 viajeros” indicó Hertzriken.

La audiencia de formulación de cargos fue programada para el 29 de septiembre en Cipolletti. Hertzriken Velasco enfatizó que solicitará la prisión preventiva de los dos acusados, por representar peligro de fuga ya que cuentan con los medios económicos y el posible entorpecimiento de la investigación.

La agencia de viaje planificaba salidas para el 2026

Las pruebas recolectadas en los allanamientos fueron folletería y celulares que dan cuenta del funcionamiento de la Agencia de viajes bajo el nombre fantasia "Live Up", "Trip" y "Target", todos con sede en Catriel pero ninguno contaba con habilitación provincial ni nacional. Incluso la folletería y publicaciones en redes sociales demuestran que la agencia coordinaba viajes a París, Malta y Sicilia para junio y julio de 2026.

El letrado explicó que mientras los turistas quedaban varados en distintas partes de Europa, la principal acusada viajaba a las playas de Algarve, en Portugal, en un viaje familiar con 10 integrantes más. “Si hubiera existido un problema genuino y la intensión de resolverlo, se habría quedado coordinando el regreso. En cambio, los dejó varados y se fue de vacaciones” agregó el letrado.

Según el abogado de los damnificados, el dolo inicial se refleja desde las reservas efectuadas en un hotel de cuatro estrellas en el centro de París, pero los viajeros terminaron alojados en un hotel de dos estrellas en la periferia de la capital francesa. Explicó que la mayoría de las víctimas fue engañada mediante capturas de pantalla manipuladas que se presentaban como la garantía de los servicios contratados. Incluso destacó que las 58 personas que quedaron varadas era el grupo más numeroso que había logrado coordinar para viajar al viejo continente.

“Hubo dolo inicial desde el momento que los pasajeros recibieron pasajes truchos de vuelta que eran capturas de pantalla. Además, porque Silva manifestó que había sobreventa de pasajes y por eso debía colocarlos en diferentes vuelos, cuando el gerente de Air France confirmó que no hubo sobreventa, sino que nunca compraron los pasajes” indicó el abogado defensor.

El abogado remarcó que no se trató de un problema que aconteció posterior al viaje, o un conflicto societario ni un incumplimiento contractual. “Es defraudar en la cantidad de cosas entregadas con engaño y aparentando empresa inicial porque no es una agencia turística registrada ni ella es operadora turística, sin embargo las folleterías y las banderas indicaban lo contrario”.

Entre los principales argumentos utilizados por la profesora de inglés, apuntó contra Lorraine Weston, una socia de Reino Unido. Responsabilizó a Weston, directora de un colegio en Edimburgo por haber incumplido las obligaciones contractuales con distintos grupos internacionales por problemas de salud mental.

La palabra del abogado defensor de la profesora de inglés y su hermano

“No hubo un plan de apoderarse del patrimonio de las víctimas, sino incumplimientos contractuales. La situación fue trágica para todos, también para Silva y su familia, que viajaban junto al grupo”, explicó el abogado Fernando Ramoa, quien trabaja en la causa con su colega Hernán Kees.

El letrado de los acusados remarcó que cinco denunciantes ya llegaron a acuerdos en la vía civil y que retiraron sus denuncias. “No toda cuestión contractual es una estafa. Para que exista estafa debe haber intención de engañar, un plan delictivo, y acá no lo hubo”, señaló a FM Alas.

Los damnificados y las sumas millonarias que perdieron

Los afectados son personas domiciliadas en Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala, que constituyen el grupo de los 58 varados en el viejo continente. Para concretar el viaje soñado, pagaron paquetes que iban desde los 4.500 hasta los 7 mil dólares por persona.

La mayoría de los viajeros habían pagado con varios meses de anticipación. Algunos iban con el objetivo de hacer turismo, otros con tours por distintos países mientras otros viajaron para cursar clases de inglés. Pero nada del viaje salió como lo planificado.

Las irregularidades se descubrieron al aterrizar en el aeropuerto de Edimburgo, la capital escocesa, al notar que las reservas de los vuelos en realidad eran solo capturas de pantallas, la inexistencia de alojamiento, la falta de tickets de aéreos para la vuelta, entre otros servicios que habían cancelado. Mientras que los responsables de la empresa no dieron respuestas.

En mayo, la fiscal adjunta Marcela Marchetti había cerrado el caso al entender que se trataba de un incumplimiento contractual, sin la existencia de dolo directo. Pero la querella apeló ese criterio y expuso que la propietaria se presentaba como agente de viajes pero no posee matrícula de operador turístico provincial, nacional ni de agencia de viaje mientras mostraba una supuesta agencia llamada Live Up Trips para captar clientes.

El polémico viaje a las playas de Portugal

El tribunal de revisión dio la razón a las víctimas y destacó un punto central: la imputada habría utilizado los montos de recibidos para costear un viaje a Portugal inmediatamente después de dejar varados a los pasajeros en tierras europeas.

“Silva junto con 12 parientes, terminaron veraneando de inmediato en Portugal, con lo cual la excusa del viaje fallido perdió consistencia por los propios actos que desarrollaron inmediatamente la propietaria con su familia” indica el fallo.