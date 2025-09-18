Reclamos en Machu Picchu: evacuaciones y el futuro incierto de una de las 7 Maravillas

El conflicto inició por el aumento del ticket de entrada y la disminución de cupos de guías turísticos locales. Las comunidades exigen mayor distribución de las ganancias de la ciudadela Inca.

Hay más de 2300 turistas que quedaron varados, de los cuales 1400 fueron evacuados con la ayuda de la policía que despejó la ruta férrea que conecta Aguas Calientes con Ollantaytambo.

El acceso principal al Santuario Histórico de Machu Picchu está bloqueado debido a una protesta de las comunidades campesinas del Valle Sagrado , que exigen una distribución más equitativa de los ingresos generados por la ciudadela Inca , que es visitada por 1,5 millones de personas anualmente .

Debido a la protesta, hay más de 2300 turistas que quedaron varados , de los cuales 1400 fueron evacuados con la ayuda de la policía que despejó la ruta férrea que conecta Aguas Calientes con Ollantaytambo, durante la madrugada del lunes. Además se registró la asistencia a 17 visitantes heridos, según expresó Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco.

El comienzo del conflicto fue a partir del aumento del 20% en el precio de las entradas para los extranjeros y la reducción de los cupos para guías locales . El bloqueo inicia en las vías del Inca Rail , el tren que conecta la ciudad de Ollantaytambo con la localidad de Aguas Calientes , la más cercana a las ruinas incas y clave locación para el hospedaje de los visitantes.

El conflicto es liderado por el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu que nuclea a agricultores, habitantes de los pueblos que integran el Valle Sagrado de los Incas e integrantes de comunidades indígenas. El reclamo es mayor distribución de los ingresos que genera la ciudadela inca que atrae más de 4300 personas por día.

El turismo masivo y la falta de políticas de sostenibilidad afectan al Santuario Histórico de Machu Picchu.

El gobierno peruano, a través del Ministerio de Cultura ofreció la creación de un fondo de redistribución, con el objetivo de hacer partícipe a las comunidades originarias de las ganancias del atractivo turístico. Pero los líderes comunales lo consideraron insuficiente y exigen la participación del Frente en la toma de decisiones.

La Unesco, que declaró al Santuario Histórico de Machu Picchu como patrimonio cultural de la humanidad, actualmente monitorea la situación ante la saturación del turismo y el conflicto social emergente.

El bloqueo inicia en las vías de Inca Rail, el tren que conecta la ciudad de Ollantaytambo con la localidad de Aguas Calientes, la ciudad ubicada al pie de las ruinas incas. Los manifestantes reclaman que una nueva empresa se haga cargo del transporte terrestre que conecta Aguas Calientes hasta la ciudadela Inca, ubicados a solo 30 minutos de distancia.

Se trata de la empresa Consettur Machupicchu, que continúa operando con licencia vencida, tras 30 años de servicio, según la agencia AFP. Por esta razón, los manifestantes bloquean las vías de Inca Rail para evitar la llegada de los visitantes a la ciudad más cercana a las ruinas de Machu Picchu.

¿El Machu Picchu en riesgo de perder la designación de las Siete Maravillas?

Durante el 2007 se realizó un concurso mundial y con más de 100 millones de votos, Machu Picchu se convirtió en una de las Nuevas Siete Maravillas de Mundo. La organización detalló que ya había diseñado propuestas para implementar un plan estratégico de transformación de la ciudadela inca.

“La designación implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable del lugar. Además de la implementación de estándares internacionales de preservación y gestión” indicó el comunicado.

Según New7Wonders, el Santuario Histórico de los Incas durante los últimos años presentó diversos desafíos que requieren atención prioritaria como la alta presión del turismo sin gestión de sostenibilidad, el incremento de los precios que no se reflejan en las instalaciones o en la calidad del servicio ofrecido.

También argumentó que presenta riesgos de afectación al patrimonio histórico, denuncias de prácticas irregulares en la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre y limitaciones en las políticas de gestión y conservación.

La presencia de conflictos sociales que surgieron precisamente por la concesión de la empresa de transporte, sumado a la falta de coordinación entre instituciones y empresas turísticas y las quejas reiteradas de los turistas, contribuyó al escenario de movilización, protesta y bloqueos que se vive en todo el Valle Sagrado de los Incas.