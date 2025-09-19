Decomisan 150 kilos de carne con hueso de contrabando en la Ruta 151

La Policía secuestró seis bolsas de nylon que contenía el cargamento que venía desde La Pampa al Alto Valle en forma clandestina.

La barrera sanitaria que impedía el ingreso de carne con hues o desde La Pampa es cosa del pasado, pero no los secuestros de cargamentos clandestinos. Los intentos por ingresar carne de contrabando desde la vecina provincia aún son frecuentes, como los decomisos. Este jueves, la Policía secuestró 150 kilos en un operativo de rutina .

El operativo se realizó en la Ruta Nacional 151 , a la altura de Barda del Medio , donde la Policía caminera descubrió un cargamento de carne con hueso escondido en una camioneta que no era apta para el transporte de alimentos. El conductor venía desde La Pampa al Alto Valle.

Según se informó desde la Policía el vehículo, una camioneta Ford Ranger, fue detenido para una inspección de rutina, durante la cual se descubrieron seis bolsas de nylon negro en el asiento trasero. Las bolsas contenían aproximadamente 150 kilos de carne vacuna que era transportada sin sistema de refrigeración, ni la documentación obligatoria para el transporte de alimentos, como habilitación sanitaria, certificación de Senasa ni autorización de Salud Ambiental.

Además, las piezas presentaban polvo superficial, lo que aumentaba el riesgo para el consumo humano.

Tras el hallazgo, se dio intervención al personal de Salud Ambiental, quien dispuso el inmediato decomiso del producto para su posterior destrucción, a fin de evitar su circulación en el mercado.

El conductor del vehículo declaró que transportaba la mercadería desde la provincia de La Pampa con destino a Neuquén. En la mayoría de los casos, los ingresos de carne clandestina tienen como objetivo abastecer a comercios minoristas.