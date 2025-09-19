Trascendió cuándo se podrá ver la nueva temporada de la serie En el Barro 2 de Netflix

La serie En el Barro causó sensación a nivel mundial con la primera temporada obteniendo 5,6 millones de visualizaciones en la primera semana desde que fue publicada por la plataforma Netflix , logrando con esa cifra posicionarse en el Top 10 de 41 países. Por este motivo la serie ganó protagonismo a nivel mundial y generando deseo de que salga una nueva temporada.

Teniendo referencia de los números que obtuvo en la primera temporada, la productora Underground y Netflix apostaron por crear una segunda temporada por la que esperan tener un alto alcance debido al encanto del público que miró el spin off de El Marginal .

Según trascendió la nueva temporada podría estar disponible para 2026, principalmente en los primeros meses de verano. Sin embargo aún no hay confirmación oficial por parte de los quienes trabajan en la creación sobre la fecha de estreno, aunque si se conoce que se trabajó en la segunda parte.

China Suárez

La misma tendría la participación de la China Suárez, quien protagonizaría a Nicole, un personaje que en la trama se convertiría en carcelaria. Sumado a ella también participarían nuevas caras como Verónica Llinás, Victorio D’Alessandro y Charo López.

Brian Buley de El Marginal criticó, sin filtros, la primera temporada de la serie: "Prometieron una serie y es un telo"

La serie "En El Barro" causó sensación en el público por el alto vuelo de la trama que tiene convirtiéndose en la serie más vista de Netflix en todo el mundo en habla no inglesa, alcanzando un total de 5.600.000 visualizaciones en el mundo en su primera semana de estreno. El spin-off recibió un sinfín de elogios por parte del público que vio al menos un capítulo.

Sin embargo como llegaron los elogios aparecieron también las críticas. Una de las más resonantes fue la del actor Brian Buley, quien tuvo un personaje importante en la serie El Marginal y fue crítico del lanzamiento de la serie que se puede ver en la plataforma Netflix. “Vi el primer capítulo y con eso me alcanza para decir que no me gustó. Yo formé parte de las cinco temporadas de El Marginal, di muchísimo y siento que esta serie quedó muy lejos de ese nivel”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen a través del Instagram Live de radio Mitre.

“Me duele que mi teléfono no haya sonado. Hubiese aceptado trabajar sin problemas, incluso si me tocaba un papel muy distinto. Me quedé con las ganas de ser parte”, sumó Brian.

El actor Brian Buley charló con @juanetchegoyen y criticó el rumbo de la historia.https://t.co/g31b6jy3RL pic.twitter.com/fxbYmzG7Nn — Haceinstantes (@Haceinstantes) August 25, 2025

Sobre el cierre de su opinión apuntó contra la trama de la serie: "El Marginal tenía tiroteos, peleas, adrenalina. Acá es puro sexo. No hay un minuto que no estén con eso. Un chico que apenas entra en la adolescencia lo ve y no da. A mí me prometieron una serie y me dieron un telo”.