La familia de Lamine Yamal teme que el futbolista descuide su carrera por Nicki Nicole

Según contó el periodista Juan Etchegoyen la familia del jugador se opone a la relación que forjó con la rosarina.

Lamine Yamal y Nicki Nicole finalmente están embarcados en una relación amorosa por la cual apostaron para acompañarse en cada una de las carreas profesionales en los distintos rubros. Sin embargo hay un costado de la relación que no confiaría en que esta relación pueda ser una buena decisión para los proyectos laborales de cada uno.

Es la familia del jugador español, llamado a ser uno de los mejores futbolistas a nivel mundial, quienes tienen las principales dudas sobre cómo puede impactar en la carrera del futbolista esta nueva relación. El periodista de espectáculos Juan Etchegoyen se sumó a esta teoría que fue expresa públicamente por el periodista español Roberto Antolín.

“La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe ”, contó sobre la postura del padre y también de su abuela que habría mostrado su descontento.

Nicki

Hay un motivo específico por el cual todavía les cuesta aceptar en su totalidad la relación que atraviesa Lamine: su familia quiere que el jugador de la Selección española “se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole”. Tal es la preocupación que “la relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza”, según revelaron.

Más allá de las opiniones que puedan tener los familiares del futbolistas, Nicki expresó el gran momento que vive junto al jugador: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”.

Sumado a esto la reconocida artista confirmó que se encuentra “muy feliz” y, también, reafirmó que está "muy enamorada” en medio de una sonrisa que se escapó en su rostro. Lejos de los rumores de una ruptura que por momentos estuvieron a presentes, atraviesan un gran presente.