El escándalo que podría dejar a Maxi Lopez fuera de MasterChef Celebrity

La participación del exfutbolista en el reality de Telefe está en la cuerda floja y Wanda Nara lo llamó para ofrecerle una propuesta.

Maxi Lopez es la gran apuesta de MasterChef Celebrity para esta nueva temporada. El exfutbolista fue anunciado con bombos y platillos por Wanda Nara y ahora todo podría quedar en la nada.

Es que según trascendió Telefe no habría concretado el acuerdo económico. Esto motivó a que la mayor de las Nara tuviera que salir a contener al papá de sus tres hijos varones con promesas que deberá cumplir si desea que la participación sea efectiva.

Cuando aceptó la propuesta de sumarse al ciclo, no recibió el pago que le había prometido su exesposa que de acuerdo a la información era de 50.000 dólares. “Yo te doy mi palabra, te van a cumplir, confirmá tu presencia porque yo voy a conseguir la que te prometieron” , le habría dicho la empresaria al exdelantero de River.

Tras el enojo de Maxi, la influencer habría intentado convencer a su ex de no dejar el programa, comprometiéndose a cubrir la diferencia económica a través de un sponsor.

Al mismo tiempo, Yanina Latorre informó que otro escándalo envuelve a López y tiene que ver con el Fútbol Club Paradiso en Suiza, del cual adquirió el 40%.

Es que según contó la conductora de Sálvese quien pueda (América) Maxi se comprometió a pagar una cuota visual de 40 mil discos suizos, algo así como 50 mil dólares, pero hasta el momento, no habría cumplido con estos pagos, lo que derivó en una denuncia judicial en su contra.

“Prometió al club publicidad, llevar marcas, sponsors y no les dio nada”, sostuvo Yanina sobre el conflicto que tiene al ex de Wanda preocupado.