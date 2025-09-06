Wanda Nara desafió a Maxi López y anticipó que haría si gana MasterChef Celebrity

La expectativa en torno al regreso de MasterChef se terminó este jueves cuando Wanda Nara y Verónica Lozano revelaron la lista oficial de participantes.

La expectativa en torno al regreso de MasterChef Celebrity se terminó este jueves cuando finalmente se reveló la lista oficial de los famosos que formarán parte de la nueva edición del reality gastronómico más visto de la televisión argentina. Las encargadas de revelar los nombres fueron Wanda Nara , conductora del ciclo, y Verónica Lozano , anfitriona de Cortá por Lozano.

En una transmisión muy esperada por el público, ambas figuras fueron develando los nombres de los participantes que completarán el equipo. La nómina ya tiene figuras de distintos ámbitos del espectáculo y el deporte, pero sin dudas uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Maxi López , exfutbolista y exesposo de Wanda Nara, con quien comparte tres hijos. Su presencia en el certamen promete no solo generar interés deportivo y culinario, sino también alimentar momentos de complicidad y humor mediático.

En paralelo al anuncio, la propia Wanda sorprendió al compartir en sus redes un desopilante intercambio de mensajes privados con López, que rápidamente se volvió viral. En la conversación, el exjugador le contaba que estaba probando algo que jamás había hecho antes: hornear pan casero. “Boluda, estoy haciendo pan casero. Nunca en la vida, vamos a ver como me sale”, escribió Maxi, acompañando el texto con emojis divertidos.

¿Descuido o error ortográfico de Wanda Nara?

La conductora del reality no tardó en reaccionar y, fiel a su estilo, le contestó con ironía y complicidad: “Nunca imagine leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos”. Pero lo que generó aún más comentarios en redes fue un nuevo mensaje de Wanda que contenía un error ortográfico que no pasó desapercibido. En un descuido, escribió: “pedí al chat GPT resetas orginales”, lo que provocó una catarata de memes, bromas y capturas de pantalla que circularon durante toda la tarde.

Wanda a Maxi López: “Si ganas…”

Sin embargo, lo más jugoso de ese ida y vuelta todavía estaba por llegar. En un tono desafiante y divertido, Wanda lanzó una apuesta muy particular a su exmarido: “si ganas te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara”. La respuesta de Maxi fue inmediata, pero en lugar de palabras, envió una foto en la que se lo veía cocinando en plena acción. “carne, lentejas, brócoli, toy a full ehhh”, escribió junto a la imagen, dejando en claro que ya comenzó a practicar para llegar afilado a la competencia.

Para cerrar el cruce, Wanda dejó en claro que, aunque existe buena onda y respeto entre ellos, como conductora no puede dar ventajas ni tener demasiada cercanía con los participantes: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensa que cada plato es una final”.

Una nueva etapa para Maxi López en TV

El intercambio entre ambos no solo alimentó la expectativa por el debut de MasterChef Celebrity, sino que también mostró el buen vínculo que mantienen hoy, a pesar de las turbulencias del pasado. El toque de humor, sumado a la exposición mediática de Wanda y al regreso de Maxi como figura televisiva, promete convertir a esta edición del reality en un verdadero fenómeno de rating y comentarios virales.