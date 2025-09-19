En plena escalada del dólar, Javier Milei en modo campaña en Córdoba

Tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires, el armado político del Presidente apuesta a mantener el electorado en tierras mediterráneas.

Javier Milei aprovechará su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba este viernes para mostrarse con Gonzalo Roca , el candidato "outsider" impulsado por Gabriel Bornoroni, el jefe de campaña de La Libertad Avanza en esa provincia.

Para el acto oficial lo acompañan, al menos, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, el vocero, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por la tarde, el presidente será el protagonista de un acto “informal” en las escalinatas del Parque Sarmiento.

Su llegada se producirá luego del acto que encabezó Juan Schiaretti con los gobernadores de Provincias Unidas, quienes lanzaron fuertes críticas a la gestión nacional tras un confuso llamado al diálogo por parte de la Casa Rosada.

Gonzalo Roca

Quién es Gonzalo Roca, el primero en la lista de LLA

Abogado y empresario del sector de combustibles, Gonzalo Roca es la apuesta de Javier Milei en Córdoba para la próxima elección del 26 de octubre.

Amigo íntimo de Gabriel Bornoroni, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, afronta el desafío de no repetir los resultados de Corrientes y de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo también apostó por listas puras.

En una entrevista con Infobae, Roca contó que uno de los motivos que lo llevaron a incursionar en política fue la foto de Olivos de Alberto Fernández con Fabiola Yañez durante el festejo de cumpleaños celebrado en plena pandemia, cuando aún regían restricciones. Ese mismo año murió su madre y su familia no pudo despedirse. “Soy fruto de esa indignación”, asegura.

En línea con las últimas declaraciones de Milei, Roca sostiene que no hay lugar para terceras vías, como la que impulsa Juan Schiaretti con Provincias Unidas junto a otros cinco gobernadores. También cuestionó la gestión de Martín Llaryora en materia impositiva y de seguridad: "En Córdoba el equilibrio fiscal es en base a impuestos. Se subieron los impuestos a principios de año hasta un 1.000% en algunos casos. Entonces, no es el mismo modelo, no es la misma forma de trabajar".

Para esta elección, a LLA los números no lo acompañan

Los libertarios apuestan fuerte a Córdoba, donde el Presidente obtuvo el 74% de los votos en el balotaje de 2023 y ahora su lista violeta puja con el exgobernador Juan Schiaretti, quien encabeza la boleta de Provincias Unidas.

Según informó La Nación, en diálogo con varias fuentes, los sondeos no le están dando bien a la nómina de LLA, liderada por Roca. El nombre tiene un alto nivel de desconocimiento entre los electores y compite, precisamente, con el postulante más conocido, como es el tres veces gobernador Schiaretti. La apuesta, entonces, es a la marca.

La lista libertaria contó, como todas las que compiten en el país, con la venia de la armadora Karina Milei y con dominio de gente de confianza de Bornoroni.

El peronismo local despliega también una estrategia para reducir la cantidad de votantes que podría volcarse en las urnas por Natalia de la Sota, quien rompió con el oficialismo y lidera “Defendamos Córdoba”. Los sondeos están marcando que la hija del exgobernador José Manuel de la Sota renovaría su banca. Entrevistado por La Voz del Interior, Schiaretti calificó esa lista como “kirchnerista”.