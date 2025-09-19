CALF amplía la red de fibra óptica y suma nuevos barrios en Neuquén

La cooperativa CALF continúa mejorando la conectividad en Neuquén y beneficiará a barrios de la zona norte a través de un convenio con la empresa Conectorizar.

La cooperativa CALF continúa con su proyecto de llevar fibra óptica a todos los rincones de Neuquén. A través de la firma de nuevos contratos de construcción, el servicio Calfibra se seguirá expandiendo a más barrios y zonas estratégicas de la ciudad.

El pasado jueves 18 de septiembre , el presidente de CALF, Marcelo Severini , oficializó un acuerdo con la empresa Conectorizar , que será la encargada de ejecutar los trabajos de tendido de nuevas redes. La firma del convenio se realizó en la sede de la cooperativa y contó con la presencia de Fermín Aseguinolaza , socio gerente de la compañía.

Además, a través de una videoconferencia, el titular de Conectorizar, Juan Solé, aprovechó para agradecer a la cooperativa por depositar en ellos la confianza para llevar a cabo la tarea en el norte de la ciudad de Neuquén.

El nuevo acuerdo tendrá una vigencia por 120 días corridos a partir de su firma. Sin embargo, existe la posibilidad de prorrogarlo en caso de que ambas partas estuvieran de acuerdo y si la demora estuviese debidamente justificada por razones de fuerza mayor.

Al respecto, Severini aseguró que el tendido de fibra óptica permitirá alcanzar una cobertura cercana al 80% del ejido de la capital provincial, lo que significa que miles de familias neuquinas podrán acceder al servicio. De esta manera, cada vez más vecinos tendrán la posibilidad de contratar la "internet veloz y robusta de CALF", que garantiza no solo una conexión de internet rápida, sino también estable y de calidad.

Qué barrios serán beneficiados con el acuerdo

En esta próxima etapa, la empresa Conectorizar será la encargada de construir la red óptica de distribución de fibra hasta el hogar de las viviendas ubicadas en Valentina Sur y barrios de los alrededores. En paralelo, continúan las obras para avanzar con la ampliación y tendidos de redes en el Parque Industrial, a cargo de la firma Comunitel.

Imagen de WhatsApp 2025-09-19 a las 14.55.06_d2944ca3 Este jueves CALF firmó un acuerdo junto a la empresa Conectorizar.

Por otro lado, se concretaron acuerdos con Grupo Nova, Enjoy Networks y JRS, quienes estarán a cargo de la realización de relevamientos y acometidas domiciliarias.

En cuanto al plano comercial, CALF anunció que desde la próxima semana se incorporarán nuevos barrios iluminados por la red de fibra, entre ellos Gran Neuquén Norte y Sur, Cuenca XV, Melipal, Hibepa, Unión de Mayo, Alta Barda, La Sirena, Villa Florencia y Don Bosco.

Finalmente, la cooperativa informó sobre el avance de los trabajos junto al gasoducto que construye la empresa neuquina Hidenesa en el norte de la provincia. Gracias a esas obras, se desplegarán 70 kilómetros adicionales de fibra óptica, lo que permitirá llevar conectividad a Varvarco, Manzano Amargo y otras comunidades de la zona, ampliando de esta manera el alcance del servicio a otras regiones de la provincia.