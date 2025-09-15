Netflix lanza el documental de Duki: los 2 ejes más importantes en los que se centrará la serie del artista

La plataforma de streaming mostrará al artista desde su lado más íntimo, contando sus inicios y su camino hasta convertirse en un referente de la música urbana.

Netflix lanza el documental de Duki: los dos ejes más importantes en los que se centrará la serie del artista

El Duki llega a Netflix. La plataforma de streaming más utilizada del mundo confirmó el lanzamiento de un documental sobre el referente de la música urbana . Titulado “ Rockstar: DUKI desde el fin del mundo” , buscará reflejar su lado más íntimo, desde sus inicios hasta el ascenso que lo convirtió en una estrella global.

En las últimas horas, se conoció un adelanto que muestra un seguimiento del cantante durante sus presentaciones en River y su show de junio de 2024 en el Santiago Bernabéu en Madrid ante 65.000 personas, uno de los momentos más importantes de su carrera. El video publicado en redes sociales incluyó parte de una entrevista al músico antes de este recital.

La producción recurre a notas, material inédito y testimonios de figuras cercanas como Bizarrap y Nicki Nicole para desandar el camino del Duki hasta llegar a ser una estrella. Además de repasar hitos más destacados de su carrera, también muestra su participación en las batallas de freestyle de El Quinto Escalón en Buenos Aires y escenas de La Mansión , donde vivió junto a Neo Pistea e Ysy A.

De qué se tratará el documental del Duki

Imágenes exclusivas y archivos personales permitirán conocer cómo es su proceso creativo, su forma de enfrentar a la crítica y sus desafíos personales. En ese sentido, no solo se mostrará al cantante, sino que también se hará foco en Mauro Ezequiel Lombardo, la persona detrás del ídolo.

duki netflix El documental sobre el Duki en Netflix aún no tiene fecha de estreno.

“En un momento crucial de su carrera e identidad artística, Mauro atraviesa una etapa de transformación personal y profesional. Este documental sigue su recorrido, explorando el universo íntimo de un artista que, enfrentando sus propios demonios, encarna el espíritu de un fenómeno colectivo. ¿Quién es Mauro y quién es DUKI? Una historia de superación, arte y revolución cultural”, señala la sinopsis oficial.

El documental cuenta con la dirección de Alejandro Hartmann, reconocido por trabajos como “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas” y “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”. Netflix no confirmó la fecha de estreno, aunque aclaró que estará disponible próximamente.

La llegada del músico a la plataforma de streaming coincide con su gira mundial Duki World Tour y el lanzamiento de su nuevo mixtape “5202”, que incluye canciones inéditas y colaboraciones con artistas como Clúster y Zell. “Gracias por tantos años juntos diablas y diablos, por tantos sueños y metas cumplidas. Gracias por permitirme vivir y seguir viviendo de esto ‘el sueño del pibe’. Gracias a los productores y los artistas que fueron parte de este proceso hermoso y gracias a mi equipo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Moria Casán y Lali Espósito, otras dos estrellas que llegan a Netflix

La vida de Moría Casán tuvo de todo. Por ello, no sorprende que Netflix haya confirmado una serie basada en “La One”. Recientemente, la plataforma lanzó un adelanto donde confirmó parte del elenco. En la publicidad aparecen Sofía Gala, hija de Casan, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las actrices que harán el papel de la ex vedette en sus distintas etapas.

moria netflix Moria, junto a las tres actrices que hará de ella en sus distintas etapas de la vida.

“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”, dijo Moria y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Quien también tendrá su documental en Netflix es Lali Espósito. La cantante y actriz ya había trabajado para la plataforma para la serie “Sky rojo”, aunque ahora contará con una producción directamente basada en su vida personal y artística. “La que le gana al tiempo”, fue la frase que posteó en redes para confirmarla. En las primeras imágenes que se conocieron se ve a la ex Casi Angeles de chiquita haciendo patinaje artístico, para luego fundirse con una imagen actual de ella.

Tanto en la producción de Lali como en la Moría no hay fecha de estreno confirmada.