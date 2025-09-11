Esta nueva película de misterio de Netflix arrasa a nivel mundial y ya es de las más vistas en Argentina
Con un elenco de lujo, este filme inspirado en una famosa novela mezcla lo policial con la comedia para atrapar desde el primer minuto.
Netflix sigue apostando por las adaptaciones. Y con resultados más que exitosos. La plataforma de streaming acaba de estrenar su nueva película basada en una reconocida novela y rápidamente se ubicó entre las más vistas, tanto a nivel mundial como en Argentina. Con un elenco de lujo, crea una atmósfera de misterio e intriga, atrapando desde el primer minuto.
Hablamos de “El club del crimen de los jueves”, el filme británico del director Chris Columbus que está disponible desde el 28 de agosto. Basado en la exitosa novela de Richard Osman publicada en 2020, mezcla misterio, humor y drama para entretener durante sus casi dos horas de duración.
Quien también está detrás de este proyecto es nada menos que Steven Spielberg, responsable de adquirir los derechos de la obra a través de su productora Amblin Entertainment.
Sinopsis: de qué se trata “El club del crimen de los jueves” de Netflix
La película se centra en un grupo de jubilados que convive en Cooper Chase, una lujosa residencia para ancianos que corre peligro de ser vendida para construir un proyecto inmobiliario. Uno de sus pasatiempos consiste en reunirse todos los jueves para analizar e intentar resolver antiguos casos policiales que nunca tuvieron respuesta.
La vida de estos ancianos toma un giro -emocionante para ellos- cuando uno de los propietarios del asilo es asesinado. La investigación queda a cargo de la policía local, aunque pronto se dará cuenta que necesitará la ayuda de estos residentes, que creen que detrás de este crimen se oculta la intención de dejarlos sin hogar. Pero esta no es la única muerte...
Según el autor de la novela, su idea es reivindicar a los personajes de la tercera edad, convencido de que “son más interesantes los personajes de 70 años que los de 20”, algo que queda más que claro en la película.
Cómo es el elenco de lujo de la nueva película de Netflix
El filme de Chris Columbus reúne a un elenco de estrellas encabezado por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Todas las participaciones y sus papeles:
- Helen Mirren (Elizabeth): oficial retirada del MI6, el servicio de inteligencia británico
- Pierce Brosnan (Ron): líder sindical retirado
- Ben Kingsley (Ibrahim): psiquiatra jubilado
- Celia Imrie (Joyce): enfermera jubilada.
- Naomi Ackie (Donna De Freitas): oficial de policía local
- Daniel Mays (inspector jefe Chris Hudson): oficial investigador principal, superior de De Freitas
- Henry Lloyd-Hughes (Bogdan)
- Tom Ellis (Jason): hijo de Ron. Reconocido ex boxeador, devenido a celebrity de TV
- David Tennant (Ian Ventham): ambicioso hombre de negocios
- Jonathan Pryce (Stephen): el marido de Elizabeth
- Paul Freeman (John)
- Geoff Bell (Tony Curran): socio comercial de Ian
- Ingrid Oliver (Joanna): la hija de Joyce, administradora de fondos de cobertura
- Joseph Marcell (padre Mackie): sacerdote católico retirado.
- Ruth Sheen (tía Maud)
- Richard E. Grant (Bobby Tanner): criminal
Todos los estrenos de Netflix en septiembre 2025
Para el noveno mes del año, la plataforma de streaming presenta una cartelera cargada de series y películas de estreno. Estas son las más destacadas:
Series:
- 1/9 – A Thousand Tomorrows
- 3/9 – Merlina: Temporada 2 – Parte 2
- 4/9 – Cuenta atrás: Canelo v Crawford
- 4/9 – Pokémon Concierge (Parte 2)
- 7/9 – La nobleza de las flores
- 10/9 – Las muertas
- 10/9 – Love Is Blind: Brazil T5 (+50)
- 11/9 – Tyler Perry’s Beauty in Black T2
- 11/9 – Wolf King T2
- 11/9 – Diary of a Ditched Girl
- 11/9 – Kontrabida Academy
- 12/9 – Maledictions (Las maldiciones)
- 12/9 – You and Everything Else
- 12/9 – Ratu Ratu Queens
- 17/9 – 1670 T2
- 17/9 – Next Gen Chef
- 17/9 – Matchroom: The Greatest Showmen
- 18/9 – The BA*DS of Bollywood
- 18/9 – Black Rabbit
- 18/9 – Platonic: Blue Moon Hotel
- 19/9 – Billionaires’ Bunker
- 19/9 – Haunted Hotel
- 19/9 – She Said Maybe: comedia moderna sobre relaciones.
- 19/9 – El refugio atómico: serie española dirigida por Álex Pina.
- 22/9 – Blippi’s Job Show T2: educativo e infantil.
- 23/9 – Cristela Alonzo: Upper Classy: especial de stand-up.
- 24/9 – The Guest: serie colombiana de suspenso.
- 25/9 – Alice in Borderland T3: regresa el popular drama japonés.
- 25/9 – House of Guinness: drama histórico.
- 25/9 – Wayward
- 26/9 – Ángela
- 26/9 – French Lover
- 26/9 – Pokémon Horizons T2 – Parte 4
- 26/9 – Ruth & Boaz
- 30/9 – Interview with the Vampire T2
- 30/9 – Earthquake: Joke Telling Business
- 30/9 – Nightmares of Nature: Cabin in the Woods
Películas:
1° de septiembre:
- 8 Mile
- La La Land
- Inglourious Basterds
- Shrek 1, 2 y 3
- Charlie and the Chocolate Factory y Willy Wonka & the Chocolate Factory
- The Amazing Spider-Man 1 y 2
- E.T. the Extra-Terrestrial
- Boyz in the Hood
- Bridesmaids
- Chicken Run
- Inside Man y Inside Man: Most Wanted
- Knocked Up
- Liar Liar
- Stand by Me
