Con un elenco de lujo , este filme inspirado en una famosa novela mezcla lo policial con la comedia para atrapar desde el primer minuto.

Esta nueva película de misterio de Netflix arrasa a nivel mundial y ya es de las más vistas en Argentina

Netflix sigue apostando por las adaptaciones. Y con resultados más que exitosos. La plataforma de streaming acaba de estrenar su nueva película basada en una reconocida novela y rápidamente se ubicó entre las más vistas , tanto a nivel mundial como en Argentina. Con un elenco de lujo, crea una atmósfera de misterio e intriga , atrapando desde el primer minuto.

Hablamos de “El club del crimen de los jueves”, el filme británico del director Chris Columbus que está disponible desde el 28 de agosto. Basado en la exitosa novela de Richard Osman publicada en 2020, mezcla misterio, humor y drama para entretener durante sus casi dos horas de duración.

Quien también está detrás de este proyecto es nada menos que Steven Spielberg , responsable de adquirir los derechos de la obra a través de su productora Amblin Entertainment.

netflix3 Entre los pasatiempos de este pintoresco grupo de jubilados está resolver casos policiales del pasado.

Sinopsis: de qué se trata “El club del crimen de los jueves” de Netflix

La película se centra en un grupo de jubilados que convive en Cooper Chase, una lujosa residencia para ancianos que corre peligro de ser vendida para construir un proyecto inmobiliario. Uno de sus pasatiempos consiste en reunirse todos los jueves para analizar e intentar resolver antiguos casos policiales que nunca tuvieron respuesta.

La vida de estos ancianos toma un giro -emocionante para ellos- cuando uno de los propietarios del asilo es asesinado. La investigación queda a cargo de la policía local, aunque pronto se dará cuenta que necesitará la ayuda de estos residentes, que creen que detrás de este crimen se oculta la intención de dejarlos sin hogar. Pero esta no es la única muerte...

Según el autor de la novela, su idea es reivindicar a los personajes de la tercera edad, convencido de que “son más interesantes los personajes de 70 años que los de 20”, algo que queda más que claro en la película.

netflix El grupo de ancianos se une a la policía local para intentar resolver el crimen.

Cómo es el elenco de lujo de la nueva película de Netflix

El filme de Chris Columbus reúne a un elenco de estrellas encabezado por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Todas las participaciones y sus papeles:

Helen Mirren (Elizabeth): oficial retirada del MI6, el servicio de inteligencia británico

(Elizabeth): oficial retirada del MI6, el servicio de inteligencia británico Pierce Brosnan (Ron): líder sindical retirado

(Ron): líder sindical retirado Ben Kingsley (Ibrahim): psiquiatra jubilado

(Ibrahim): psiquiatra jubilado Celia Imrie (Joyce): enfermera jubilada.

(Joyce): enfermera jubilada. Naomi Ackie (Donna De Freitas): oficial de policía local

(Donna De Freitas): oficial de policía local Daniel Mays (inspector jefe Chris Hudson): oficial investigador principal, superior de De Freitas

(inspector jefe Chris Hudson): oficial investigador principal, superior de De Freitas Henry Lloyd-Hughes (Bogdan)

(Bogdan) Tom Ellis (Jason): hijo de Ron. Reconocido ex boxeador, devenido a celebrity de TV

(Jason): hijo de Ron. Reconocido ex boxeador, devenido a celebrity de TV David Tennant (Ian Ventham): ambicioso hombre de negocios

(Ian Ventham): ambicioso hombre de negocios Jonathan Pryce (Stephen): el marido de Elizabeth

(Stephen): el marido de Elizabeth Paul Freeman (John)

(John) Geoff Bell (Tony Curran): socio comercial de Ian

(Tony Curran): socio comercial de Ian Ingrid Oliver (Joanna): la hija de Joyce, administradora de fondos de cobertura

(Joanna): la hija de Joyce, administradora de fondos de cobertura Joseph Marcell (padre Mackie): sacerdote católico retirado.

(padre Mackie): sacerdote católico retirado. Ruth Sheen (tía Maud)

(tía Maud) Richard E. Grant (Bobby Tanner): criminal

(Bobby Tanner): criminal

