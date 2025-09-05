Estreno esperado: Netflix anunció "El Refugio Atómico" con Joaquín Furriel, de los mismos creadores de "La Casa de Papel"

La plataforma anunció la llegada de esta miniserie española, protagonizada por el actor argentino. Todos lo detalles sobre este proyecto.

Netflix es pionera dentro del mundo de las plataformas de streaming, y la que mayor catálogo ofrece para sus usuarios. Hace varios años, la empresa empezó a apostar por proyectos originales de la plataforma, y en septiembre llega uno muy esperado de la mano de los creadores de "La Casa de Papel": llega " El Refugio Atómico " con Joaquín Furriel a la plataforma de streaming.

"El Refugio Atómico ", la miniserie de 8 episodios que protagonizará Joaquín Furriel , se estrenará en Netflix el próximo 19 de septiembre para todo el mundo. Asimismo, cada capítulo durará entre 50 minutos y una hora .

El proyecto fue creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato , las dos personas que encabezaron la serie española " La Casa de Papel ", protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán y Jaime Lorente, entre otros. Además, también fueron parte del equipo a cargo de otros éxitos españoles como Vis a vis y Sky Rojo , el proyecto del que participó Lali Espósito.

"Solo hay una cosa peor que encerrarte en un búnker durante 10 años: hacerlo con tu peor enemigo. El refugio atómico, protagonizado por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel y Natalia Verbeke, llega el 19 de septiembre", adelantó la plataforma en sus redes sociales a inicios de septiembre.

Por su parte, Furriel se refirió a lo llamativo de este proyecto durante la rueda de prensa de El Refugio Atómico: "Si es novedoso para mí, asumo que el espectador va a recibir esa energía. Si estoy jugando un partido que ya jugué muchas veces y no arriesgo nada, no me funciona. Nunca fui así. Desde chiquito me impulsa la curiosidad, que me lleva también a tener sensaciones de fracaso. Hace mucho tiempo descubrí que, aún en esos momentos, hay aprendizaje".

¿Quiénes forman parte de la nueva serie de Netflix?

El proyecto, producido por Vancouver Media para Netflix, cuenta con un amplio equipo de escritores liderados por Pina y Martínez Lobato, integrado por David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. Además, la miniserie la dirigieron Jesús Colmenar, David Barrocal y José Manuel Cravioto.

Los encargados de la música fueron Frank Montasell y Lucas Peire, mientras que el equipo de producción lo conformaron Miguel Burgos, Luismi González Bedmar, Raúl Mora, Patricia Rubio, José Entrenas María y José Rehecho

El elenco protagónico está encabezado por Joaquín Furriel como Guillermo; Miren Ibarguren como Minerva; Natalia Verbeke como Frida y Montse Guallar como Victoria. Completan el reparto los actores Carlos Santos, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio, Álex Villazán y Miguel Garcés.

"En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva", detalla la sinopsis oficial publicada por Netflix.

Otro proyecto de Joaquín Furriel con Netflix

Sumado a la miniserie que se estrenará el 19 de septiembre, Joaquín Furriel también formará parte de otra apuesta grande de Netflix para este año. Se trata de la película argentina "Risa", cuyo estreno no fue confirmado oficialmente, aunque se espera para el último trimestre del año.

El estreno en 2025 lo confirmó la propia plataforma a través de su cuenta de X, luego de incluirla dentro del listado de todos los proyectos argentinos del año. Este largometraje protagonizado por Diego Peretti y Joaquín Furriel también contará con la presencia de Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, la cantante de trap argentino que debutará e la pantalla grande.

"Cuenta la historia de una niña de 10 años que perdió a su padre en un incendio en Tierra del Fuego. Años más tarde descubre una cabina de teléfono que le permite hablar con los muertos. Si ella los ayuda a resolver una serie de cuestiones pendientes, le prometen la chance de hablar con su padre por última vez", detalló la cuenta oficial de Netflix en Latinoamérica en un hilo.