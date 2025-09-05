Ángela Torres reveló que se endeudó por culpa de Rusherking y él reaccionó

La artista apuntó contra su expareja durante su participación en Luzu y el artista le respondió a través de las redes sociales.

Angelita Torres prendió el ventilador en el programa Nadie Dice Nada que del streaming LUZU y soltó una dura frase para una ex pareja que tuvo. Lejos de los elogios y una demostración de amor, fue crítica por la actitud que tuvo durante la relación y reveló detalles de cómo atravesó la relación.

“A mí me pasó que yo el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, comenzó diciendo la artista mientras que el conductor Nico Occhiato reveló para quién iba dirigido: “Uy, lo van a poner a Rusherking ”. Lejos de negarlo, Ángela afirmó: “ Le mandamos un besito ”.

Al escuchar esta situación opinó Flor Jazmín, novia del conductor, y preguntó con asombro: “¿Y él no colaboraba con un 25% de...?”. “ Bue...” , atinó a responder Torres negando que colabore con ese porcentaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elimpactocom/status/1963628095480431097&partner=&hide_thread=false "Me separé de #Rusherking y quedé seca. Vivía fingiendo que tenia plata." Angelita Torres contó en #NadieDiceNada como tuvo que vivir aparentando para seguirle el ritmo a su pareja. #Luzu #LuzuTV pic.twitter.com/52dITHp0pU — El Impacto (@elimpactocom) September 4, 2025

Sumado a esto reveló: “Y yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él y como que hacía unos gastos... Yo me copiaba, hacía los mismos gastos que él y, claro, quedé seca. Me separé y quedé seca”.

“Eso es terrible porque siento que te juega también el querer estar a su altura para que él no deje de hacer cosas. O sea, sentís que todo el tiempo es algo un poco inalcanzable”, opinó Flor Jazmín, para darle lugar a la explicación de Angelita: “Totalmente. Y además yo, que siempre fui muy independiente y me mantuve sola desde muy chiquita, no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo. Siempre soy yo la que pago”.

La respuesta de Rusherking en su cuenta de X

Al escuchar lo sucedido al aire del streaming, el cantante que supo tener un amorío con la China Suárez salió al cruce en su cuenta personal de X (ex Twitter). “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su exrelación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto“, escribió.

Rusherking-Post

Luego Rusher profundizó para cerrar con su descargo previo al duelo de la Selección argentina: "No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo , feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido".