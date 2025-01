Joaquín Furriel contó cuál es su déficit a la hora de la conquistar mujeres

Embed - JOAQUÍN FURRIEL HIZO TERAPIA CON WAINRAICH: Todo lo que le decían las chicas cuando las seducía

“Siempre que me besaba con una chica, ella me decía que era muy lento“, manifestó el actor, que actualmente está promocionando el filme Una muerte silenciosa. A continuación, Furriel remarcó que esta característica lo acompañó durante toda su vida. En este sentido, Joaquín aseguró que aún tiene cierto temor a sentirse rechazado. “Yo no me doy cuenta cuándo está para tirar el cabezazo. Tengo miedo a la cobra. Me pone nervioso porque, te digo, soy de una generación que sigue sintiendo que me corresponde a mí dar el paso”, admitió.

Al oír sus palabras, Wainrach le consultó en modo psicoanalista: “¿Y nunca te besaron a vos? ¿Te sentiste cómodo cuando te besaron?“. De esta manera, ante su pregunta, Furriel analizó: “Al principio me costó, porque no estaba acostumbrado a que la mujer exprese el deseo en la sociedad patriarcal en la que vivimos. Pero ahora, cuando conocés a las nuevas generaciones, te sorprende y está bueno”.

Joaquín Furriel contó la intimidad de su reunión con Anne Hathaway, A$AP Rocky y Rihanna

Joaquín Furriel viajó a Shangai para ser partícipe de un desfile de una famosa marca de ropa francesa, por lo que tuvo la oportunidad de codearse con grandes figuras. Al retornar de este viaje, se encargó de revelar cómo fue su encuentro con Anne Hathaway, A$AP Rocky y Rihanna.

Joaquín Furriel-Anne Hathaway-A$AP Rocky-Rihanna-home.jpg

Es que Joaquín Furriel confesó que durante este viaje logró entablar una buena relación con Anne Hathaway. Es por eso que en diálogo con Agarrate Catalina, expuso cómo fue su encuentro: “Pegamos muy buena onda. Cenamos juntos en el evento y ella me dijo ‘Venite’, ella estaba con su marido y me invitó a Nueva York”.

“Hablamos de cómo es ser padres siendo actores, cómo se organiza ella con las películas, me preguntaba por mí, le vendí la Argentina a full, le mostraba fotos, le contaba cómo era y por supuesto que los invité”, contó sobre el trabajo que realizó con el deseo de que ella algún día visite nuestro país.

De esta manera, reveló que la noche fue perfecta, dado a que se codeó con otras grandes figuras: “No soy particularmente cholulo. De hecho me pasó que me quedé charlando con un japonés con el que pegué buena onda, él me hablaba de Japón y yo de Argentina, venían todos a saludarlo, entendí que era alguien importante en el mundo de la moda y después me enteré de que es el director creativo de Kenzo”.

Joaquín Furriel-Anne Hathaway-A$AP Rocky-Rihanna-2.jpg

Fue así como se dio el primer encuentro con A$AP Rocky que lo acercó a Rihanna: “Él me dice ‘Soy músico, emprendedor y también el marido de Rihanna’ y me empiezo a cagar de risa, no sabía ni quién carajo era, pero nos reímos y hablamos“.

De este modo, contó cómo se terminó cruzando a Rihanna: “Media hora después, termina la cena y yo estaba hablando con un flaco que había esquiado en el evento anterior y veo que viene Rihanna caminando directo a nosotros, nos saluda y nos dice ‘Nos vamos a la suite, vengan con nosotros’, así que estuve bailando con Rihanna y el marido porque pegué buena onda”.