Joaquín Furriel contó la intimidad de su reunión con Anne Hathaway, A$AP Rocky y Rihanna

Es que Joaquín Furriel confesó que durante este viaje logró entablar una buena relación con Anne Hathaway . Es por eso que en diálogo con Agarrate Catalina, expuso cómo fue su encuentro: “Pegamos muy buena onda. Cenamos juntos en el evento y ella me dijo ‘Venite’, ella estaba con su marido y me invitó a Nueva York”.

Joaquín Furriel-Anne Hathaway-A$AP Rocky-Rihanna-1.jpg

De esta manera, reveló que la noche fue perfecta, dado a que se codeó con otras grandes figuras: “No soy particularmente cholulo. De hecho me pasó que me quedé charlando con un japonés con el que pegué buena onda, él me hablaba de Japón y yo de Argentina, venían todos a saludarlo, entendí que era alguien importante en el mundo de la moda y después me enteré de que es el director creativo de Kenzo”.

Fue así como se dio el primer encuentro con A$AP Rocky que lo acercó a Rihanna: “Él me dice ‘Soy músico, emprendedor y también el marido de Rihanna’ y me empiezo a cagar de risa, no sabía ni quién carajo era, pero nos reímos y hablamos“.

Cómo fue el encuentro entre Joaquín Furriel y Rihanna

En este sentido, Joaquín Furriel comenzó a ganarse la confianza de A$AP Rocky: “Me contó que la comida de China es picante y no le caía tan bien, yo le conté un accidente que tuve en un avión y quedó arrodillado de la risa”.

Joaquín Furriel-Anne Hathaway-A$AP Rocky-Rihanna-2.jpg

De este modo, contó cómo se terminó cruzando a Rihanna: “Media hora después, termina la cena y yo estaba hablando con un flaco que había esquiado en el evento anterior y veo que viene Rihanna caminando directo a nosotros, nos saluda y nos dice ‘Nos vamos a la suite, vengan con nosotros’, así que estuve bailando con Rihanna y el marido porque pegué buena onda”.