Así festejó Guillermina Valdés su cumpleaños 47

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guillermina Valdes (@guillevaldes1)

Así festejó su cumpleaños de Guillermina Valdés

Después de bailar junto con sus invitados en el bar, Guillermina se mostró modelando por las calles de Buenos Aires y enseñó en detalle el look elegido para la ocasión especial: un vestido negro, pegado al cuerpo, corto, con mangas largas y un escote drapeado, por lo que usó un corpiño a tono.

Para completar su look y hacer frente a las bajas temperaturas en la noche porteña, sumó unos guantes mitones negros, unas medias panty negras, unas botas caña alta con taco a tono y una campera de cuero color suela para cortar con su look total black. Con este outfit, la modelo paseó con sus amigas que se encargaron de captar ese inolvidable momento.

En su posteo de Instagram, la empresaria dejó un sentido mensaje a todos los que la han acompañado en estos años. “Gracias a todas las personas que pasaron por mi camino estos 47 años de vida. Dichosa de tanto amor y aprendizaje. Gracias infinitas, gracias por todos los mensajes que recibo en redes también. Den amor, el resto es cotillón”, expresó Valdés.

guillermina 1.jpg

La separación de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Guillermina Valdés había encontrado el amor en Joaquín Furriel, hace un año. Sin embargo, la relación llegó a su fin, según reveló Fernanda Iglesias en LAM. Tras conocerse la noticia de la ruptura, la modelo rompió el silencio y contó cómo está atravesando esta separación, a casi 20 días de tomar esa decisión con el actor.

“Tuve la intuición de bruja de que se habían separado, le escribí a ella y le dije ‘hace bastante que no te veo en las redes con él, ¿seguís con Joaquín?’ y ahí me llamó. La verdad que le agradezco mucho el llamado porque ahí me aclaró bien lo que había pasado”, contó Iglesias sobre la charla que tuvo con la empresaria.

“Me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia, no fue por la distancia, porque él está trabajando en España. Me dijo que se estaban conociendo, que aprovecharon todos los momentitos en los que podían estar juntos, pero no funcionó como pareja”, remarcó la periodista sobre los motivos que provocaron su separación.