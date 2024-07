Guillermina Valdés habló de la culpa que siente acerca de la crianza de sus hijos

“El trabajo con Lorenzo es distinto, porque yo estaba en un lugar y en un momento de mi vida diferente cuando él llegó. Entonces, en vez de sentir culpa por lo que no hice con los otros, pongo el freno ahí”, señaló Guillermina.

Además que “la culpa nos pone en un lugar de no acción, nos deja inhabilitados. Y la maternidad te vuelve responsable. Y a la vez dinámica, todo el tiempo. Creo que un hijo representa uno de los compromisos emocionales reales más grandes en la vida”.

image.png Fragmento del libro que está escribiendo Guillermina Valdés.

“Y como madre encontré una oportunidad de transformación en ese espacio. Para mí no se trata de tomarlo con la literalidad de ‘los hijos dependen de la madre y entonces tenemos que enseñarles y transmitirles’. Sino de entender la maternidad también como un aprendizaje para nosotras. Yo aprendo, me reinvento, me frustro”, agregó Guillermina Valdés.

Y también que “distingo qué energía me trae cada hijo, qué revela cada uno de ellos en mí. Por ellos también siento que tengo que ser una mejor versión de mí misma, de conectar con mi potencial. Por ellos aprendí que lo dicho no es tan fuerte como lo hecho”.

Guillermina Valdés habló de su actual relación Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli

En diálogo con los Socios del Espectáculo, Guillermina Valdés habló de su relación con Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli. “Festejamos el cumpleaños todos juntos. No sé si sería una familia ensamblada, no sé qué somos. Es el papá de tres de mis hijos, Marce es el papá de Lorenzo y mis cuatro hijos son lo más importante para mí. ¿Qué más importa?”, dijo luego de celebrar el cumpleaños de Helena con Sebastián.

Además indicó: “No sé si es familia. Uno arma una situación que en otro momento se desarma o no funciona como esperaba y los vínculos se transforman. Creo que es otra expresión de amor. Estar cerca de nuestros hijos y en paz es algo de gran valor que defiendo”.

“Con Marce todo muy bien”, dijo cuando el notero del programa le preguntó por la relación del conductor y Milett Figueroa. Y agregó que “mientras que el papá de mi hijo esté bien, ya está. Yo lo veo feliz así que bienvenido sea”.