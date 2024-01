La polémica comparación de la ex de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, entre Milett Figueroa y Guillermina Valdés

"Puede ser que Marcelo esté enamorado de Milett. Hay muchos hombres más grandes que se enamoran de chicas más chicas... No lo veo porque sea Marcelo, mi ex marido, sino porque lo veo en muchos hombres de mi entorno. Si me preguntás, ella me parece monísima", comenzó diciendo Soledad.

"Pero no la conozco, no tengo ni idea de cómo es. Tampoco le pregunto a las chicas (Candelaria y Micaela) porque no soy chusma, si me querés contar algo, buenísimo. Al principio le preguntó qué tal les cae. Y me dijeron `la conocemos poco, la vimos en un cumple", contó Aquino en El Run Run del Espectáculo.