Espectáculos La Mañana Guillermina Valdés Guillermina Valdés contó por qué decidió terminar su relación de novios con Furriel

Guillermina Valdés había encontrado el amor en Joaquín Furriel, hace un año. Sin embargo, la relación llegó a su fin, según reveló Fernanda Iglesias en LAM. Tras conocerse la noticia de la ruptura, la modelo rompió el silencio y contó cómo está atravesando esta separación, a casi 20 días de tomar esa decisión con el actor.

“Tuve la intuición de bruja de que se habían separado, le escribí a ella y le dije ‘hace bastante que no te veo en las redes con él, ¿seguís con Joaquín?’ y ahí me llamó. La verdad que le agradezco mucho el llamado porque ahí me aclaró bien lo que había pasado”, contó Iglesias sobre la charla que tuvo con la empresaria.

“Me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia, no fue por la distancia, porque él está trabajando en España. Me dijo que se estaban conociendo, que aprovecharon todos los momentitos en los que podían estar juntos, pero no funcionó como pareja”, remarcó la periodista sobre los motivos que provocaron su separación.