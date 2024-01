Guillermina Valdés contó cuál es el apodo íntimo que le puso a Joaquín Furriel

Ahora Joaquín hizo un posteo en la que declaró: "Así se extraña menos. Les recomiendo este libro hermoso que me regaló mi amor. Guille Valdes. Acá te esperamos". De esta manera, el actor declaró que la extraña a la ex modelo, y que pronto van a reunirse en el continente europeo. El libro en cuestión se llama El hombre que amaba a los perros, de Leo Padura.

image.png

Furriel también aclaró que existen formas de resolver los kilómetros que los separan: "No hay nada que te garantice nada. Para todo se encuentra fórmula cuando hay ganas. Con la tecnología las distancias se achican y cualquier lugar con vuelo directo hace las cosas más fáciles".

Un relato desopilante de Joaquín Furriel: el día que sufrió un escatológico accidente en un avión

Hace apenas algunas semanas, Joaquín Furriel se subió a un avión para hacer su primer viaje en el exterior junto a su nueva pareja, Guillermina Valdés, con quien blanqueó un noviazgo que marcha muy bien, en la primera relación de la modelo y actriz tras separarse de Marcelo Tinelli.

El actor, que también sobre un avión vivió un momento dramático cuando tuvo un ACV en el 2015 que le hizo empezar a mirar la vida de otra manera, contó más de una vez en TV una escatológica anécdota que vivió a los 25 años, en pleno vuelo durante una luna de miel que terminó de la peor manera.

Todo comenzó cuando el actor, que ya llevaba varios años trabajando en televisión y era conocido, viajó para pasar el fin de año en Bangkok junto a su pareja de entonces, pero cometió un grosero error: subestimó la comida picante asiática y tras abusar del picante, aterrizó en Vietnam en condiciones pésimas.

Embed - Anecdota Joaquin Furriel en NET

"Cuando estamos volando, siento algo raro. Mi pareja me dice: 'Algo te pasa, te veo un poco pálido'. Me transpiraban las manos. Le contesto: 'Quedate tranquila, no pasa nada, estoy un poquito descompuesto, pero no voy al baño porque prefiero aterrizar', contó el actor sobre cómo llevaba hasta allí su descompostura.

“Cuanto más bajaba el avión, se me venía la comida de la noche, los platos vietnamitas, el desayuno", recordó la nueva pareja de Guillermina Valdés. Mientras su novia intentaba calmarlo para que aguantara al aterrizaje, él le pedía que lo dejara tranquilo para "concentrarse" y que "no se le escapara nada". "Me estás desconcentrando y me voy a cagar encima", le dijo el actor cuando su novia quería abrazarlo.

El desenlace es tragicómico. “El avión, literal, aterriza y son de esos aterrizajes que me dan mucha bronca. Hace 'ping, ping' y en la tercera hago 'poooo'. Y me quedo literalmente en un colchón de mierda. De repente siento un alivio espectacular. Hubo un segundo que me olvidé de todo y dije: "Me cagué, ya está, estoy en Vietnam, que carajo me importa, nadie me conoce acá", agregó Furriel, que no tenía la fama de hoy en día, y nadie lo identificaba en Asia.

Cuando pasó su desgracia, el actor vio a su pareja descompuesta por la situación, vomitando en una bolsita. El pasajero que estaba al lado de ellos se paró y se fue. “Todos nos miraban. Había un olor a baño heavy. Cuando me paré me di cuenta que tenía un short”, rememoró Joaquín Furriel, adelantando que no todo terminaba allí.

“Empecé a caminar y me puse el buzo en la cintura… llego a la puerta, y sentí impunidad total cuando bajé las escaleras. Empecé a sentir un calorcito que me bajaba por las piernas, era feísimo todo, mi pareja me miraba casi llorando. Y volvió a vomitar. Un vietnamita la vio y pensaba que ella estaba embarazada. Me encerré en el baño, la pasé muy mal", finalizó.