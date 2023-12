Un relato desopilante de Joaquín Furriel: el día que sufrió un escatológico accidente en un avión

A Joaquín Furriel probar la comida asiática le costó caro

“Te tiro la historia más fuerte que tengo", dijo Joaquín Furriel sobre la anécdota que contaría en NET, el programa que iba por Fox Sports y conducía Germán Paoloski, un lugar en el que los invitados se sentían cómodos y se animaban incluso a mostrar su peor cara, como hizo Furriel, quien tuvo varias parejas famosas.

china-suarez-y-joaquin-furriel-1672483.jpg Joaquín Furriel compartió pantalla con La China Suárez y los vincularon.

La noche antes de tomar el vuelo para seguir su viaje romántico, estaban disfrutando de un crucero en Bangkok y el actor eligió arriesgarse con los platos picantes. A pesar de la advertencia de su pareja recordándole que debían subirse a un avión en pocas horas, comió de todo.

A la mañana siguiente, luego de dormir solo tres horas, se subieron al avión y cuando la azafata les preguntó qué menú iban a elegir, Joaquín Furriel descartó el continental y optó por el vietnamita, que incluía platos muy especiados. "Fuerte la sopita eh, muy especiada", recordó el actor.

Hizo todo el viaje contando los minutos

"Cuando estamos volando, siento algo raro. Mi pareja me dice: 'Algo te pasa, te veo un poco pálido'. Me transpiraban las manos. Le contesto: 'Quedate tranquila, no pasa nada, estoy un poquito descompuesto, pero no voy al baño porque prefiero aterrizar', contó el actor sobre cómo llevaba hasta allí su descompostura.

Joaquín Furriel 1.jpg

La situación, de acuerdo al relato del actor, se puso más difícil en su recuerdo pero más hilarante en el relato: "Lo que yo no sabía es que cuando estás arriba tenés todo comprimido, pero cuando baja se empieza a aflojar. Cuando me quise parar al baño, la azafata me hizo gestos para que me sentara", comentó Joaquín Furriel sobre el motivo por el que nunca fue al baño, lo que pagaría muy caro.

“Cuanto más bajaba el avión, se me venía la comida de la noche, los platos vietnamitas, el desayuno", recordó la nueva pareja de Guillermina Valdés. Mientras su novia intentaba calmarlo para que aguantara al aterrizaje, él le pedía que lo dejara tranquilo para "concentrarse" y que "no se le escapara nada". "Me estás desconcentrando y me voy a cagar encima", le dijo el actor cuando su novia quería abrazarlo.

Con el aterrizaje llegó lo peor

El desenlace es tragicómico. “El avión, literal, aterriza y son de esos aterrizajes que me dan mucha bronca. Hace 'ping, ping' y en la tercera hago 'poooo'. Y me quedo literalmente en un colchón de mierda. De repente siento un alivio espectacular. Hubo un segundo que me olvidé de todo y dije: "Me cagué, ya está, estoy en Vietnam, que carajo me importa, nadie me conoce acá", agregó Furriel, que no tenía la fama de hoy en día, y nadie lo identificaba en Asia.

Cuando pasó su desgracia, el actor vio a su pareja descompuesta por la situación, vomitando en una bolsita. El pasajero que estaba al lado de ellos se paró y se fue. “Todos nos miraban. Había un olor a baño heavy. Cuando me paré me di cuenta que tenía un short”, rememoró Joaquín Furriel, adelantando que no todo terminaba allí.

“Empecé a caminar y me puse el buzo en la cintura… llego a la puerta, y sentí impunidad total cuando bajé las escaleras. Empecé a sentir un calorcito que me bajaba por las piernas, era feísimo todo, mi pareja me miraba casi llorando. Y volvió a vomitar. Un vietnamita la vio y pensaba que ella estaba embarazada. Me encerré en el baño, la pasé muy mal", finalizó.

Viaje con Guillermina Valdés para consolidar su amor

A pocas semanas de que Joaquín Furriel y Guillermina Valdés confirmaran su noviazgo, luego de que a se lo vinculara con la China Suárez, el actor y la modelo fueron registrados a principios de este mes en el aeropuerto minutos antes de subirse al avión para vivir por primera vez unas románticas vacaciones juntos.

Joaquín-Furriel-Guillermina-Valdes.jpg Joaquín Furriel y Guillermina Valdés viajaron hace unos días.

Furriel, que hacía varios años que no se mostraba con ninguna de las mujeres con las que salió desde que se separó de Eva De Dominici en 2018 (antes estuvo casado con Paola Krum, madre de su única hija, Eloiza, que tiene 15 años) habló con la prensa y elogió a Guillermina Valdés: “Sobre todo, es una excelente persona. Cuando la conocí me gustó eso”, dijo.

“Hay un momento en donde tenés ganas de estar tranquilo, tener una relación para poder disfrutar. Hace seis años que estaba soltero. Con diferentes niveles de soledad, a veces más solo y otras, menos solo. Pero tuve algunas relaciones que para mí fueron muy importantes. No tuve la necesidad de exponerme públicamente”, agregó sobre sus vínculos.