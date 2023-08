Quiénes fueron las novias famosas de Joaquín Furriel tras separarse de Paola Krum

El actor estaría saliendo con Guillermina Valdés, sin embargo, no es la primera famosa con la que está en pareja.

Fue una sorpresa para todos cuando en los últimos días empezaron a sonar los rumores de que el reconocido actor Joaquín Furriel estaría viviendo un presunto romance con Guille Valdés, ex pareja de Marcelo Tinelli. El actor de 48 años, es conocido por mantener su vida privada en reserva, sin embargo, eso no significa que no haya estado vinculado previamente con otras mujeres del mundo del espectáculo, ya que son varias las que estuvieron en pareja con él.