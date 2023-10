El drama que vivió Joaquín Furriel siendo adolescente con los padres de sus amigos

Joaquín Furriel es el hombre del momento. El actor viene siendo noticia en los últimos días luego de blanquear su relación con Guillermina Valdés, al mismo tiempo que está estrenando la película que protagoniza con la China Suárez, El Duelo. Por lo que nadie puede decir que el actor no está pasando un gran momento.

Sin embargo, no siempre todo fue tan favorable para el actor, quien como la mayoría del rubro tuvo que enfrentar muchas dificultades antes de triunfar en el mundo del espectáculo, sobre todo cuando era adolescente. incluso de personas cercanas a él que no les agradó que decidiera apostar por la actuación. En una entrevista en Vuelta y Media, el programa de Urbana Play, el actor contó lo que sufrió en su juventud por su elección de carrera.

“Era difícil en los 90, pleno neoliberalismo, estudiar una carrera así. El bullying que a mi me hacían los padres de mis amigos. Hoy está todo roto, entonces te dicen ‘estudiá una carrera artística, hacé lo que quieras’, pero a mi me mataban”, recordó Joaquín Furriel haciendo una comparación de cómo cambió la manera de ver las cosas.

Joaquín Furriel contó que le decía el padre de uno de sus amigos

Joaquín Furriel 1.jpg Joaquín Furriel contó el difícil momento que tuvo que vivir antes de triunfar en el mundo del espectáculo.

“Me acuerdo el papá de uno que me dijo ‘¿Qué estás estudiando?’”, agregó imitando el tono condescendiente. “¿Vos lo llamaste después?”, le preguntaron ahí, haciendo referencia a que finalmente había logrado trascender en la profesión. Lejos de tener una historia de reivindicación, Joaquín Furriel contó qué fue lo que pasó al verlo nuevamente y cómo su mirada no precía haber cambiado.

“Me pasó algo raro, porque con el Patrón fui al cine de la ONU en Ginebra, y mi amigo es de ascendencia alemana y él vive cerca. Y lo fui a visitar y estaba el papá allá, y casi que no me saludó. Eran todos los años los palos que me pegaba el papá de mi amigo”, admitió Joaquín Furriel.

Embed "Los papás de mis amigos me hacían bullying por la carrera que había elegido", Joaquín Furriel en @vueltamediaok pic.twitter.com/Ady3dikBzs — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) October 6, 2023

“¿Qué te decía?”, le preguntaron pidiendo detalles. Le parecía que era una pérdida de tiempo, ‘¡Con todo el trabajo que hizo tu familia con los negocios inmobiliarias!’”, cerró el actor.