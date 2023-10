Joaquín Furriel resaltó la principal virtud de Guillermina Valdés, su nueva novia: "Me da..."

En la presentación de El Duelo, su última película, Joaquín Furriel se animó a contar de una vez por todas que se encuentra perdidamente enamorado de Guillermina Valdes . Es por eso que no temió a la hora de exponer qué es lo que más le gusta de ella.

Joaquín-Furriel-Guillermina-Valdes-1.jpg

Al ser consultado por los detalles de quién comenzó a insinuarse, Joaquín Furriel reveló que hay cuestiones que prefiere guardarse: “Me gusta sentir que todo eso está dentro de un ámbito de intimidad y de privacidad. Te puedo compartir un montón de cosas: vos me preguntás y te puedo contestar. Ahora, hay algunas cosas que yo no sé muy bien por qué, es totalmente caprichoso y percibo que me gusta que quede entre nosotros dos solamente”.

Asimismo, al ser consultado por el hermetismo que mantuvo, reveló que no le fue difícil guardar el secreto: “Yo soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad. Siempre lo he sido. Y creo que ella también. Pero bueno, ella tuvo dos relaciones de muchísimos años y yo no tuve ese recorrido. Hace seis años que estaba soltero”.

Joaquín-Furriel-Guillermina-Valdes.jpg

A la hora de hablar sobre Guillermina Valdes, no temió a la hora de elogiarla y destacar el costado que más le gusta de ella: “Admiro mucho a las mujeres que tienen cuatro hijos. Lo estoy conociendo de otra manera. Yo apenas puedo con una, y le puse mucha garra. Así que siento una gran admiración por Guille. Muchísima admiración. Me da fascinación: estoy un paso más. Hay que ser madre de cuatro en estos tiempos. Es como tener 15 hace 50 años”.

Para cerrar, Joaquín Furriel reveló que Guillermina Valdes lo ayudó a mantener ese costado amoroso con el cual elige afrontar la vida: “Hoy, paradójicamente, no hay nada más revelador y contemporáneo que empezar a ver la vida con un prisma más amoroso. Y no lo digo por la situación sentimental en la que estoy”.