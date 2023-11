Cuál es y qué dice la canción que Joaquín Furriel le dedicó a Guillermina Valdés

Durante su escapada, Furriel no dudó en expresar su amor de una manera única y especial. El actor compartió en sus redes sociales un video donde se puede ver a Guillermina Valdés disfrutando de un paseo en bicicleta por las calles de Chicago. Como banda sonora de este momento, eligió la canción "I’m the Man Who Loves You" de Wilco, reafirmando sus sentimientos hacia su pareja.