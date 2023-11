Fede Bal contó la verdad sobre sus problemas de adicción

Frente a la insistencia, Fede Bal compartió detalles de sus sesiones terapéuticas: "Lo que aprendí con mi psicólogo es que tengo una necesidad de estímulos muy grande y muchas veces las parejas que tengo no las cumplen. No por ellas necesariamente".

Qué es lo que le pasa a Fede Bal

La sorpresa en el estudio fue palpable, y la reacción de Flor de la V y Marcela Tauro no se hizo esperar. “Pará porque es fuertísimo lo que estás diciendo”, aseguró la conductora, “Sí, es muy fuerte lo que estás diciendo”, concedió Tauro.

Fede Bal.jpg Fede Bal

Por eso, Fede Bal aclaró: "Lo que digo es que soy una persona con una necesidad extrema de estímulos constantes. A diario te diré. No hablo de sexo. No soy una máquina, no podría hacer el amor todos los días. Mi necesidad no es la de hacer el amor todos los días, a la mañana, a la noche y a la tarde. Es una cosa de estímulos, necesito que me llegue una fotito de mi novia. Algo. Tal vez esta semana no hacemos el amor, pero necesito saber que te gusto".