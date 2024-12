¿El tema del verano? Así es la canción que lanzaron Bizarrap y Luck Ra con un guiño al Potro Rodrigo

“Te busqué por todo el baile pero no te encontré y sonó la canción que te dediqué y ahora me doy cuenta que no no no no”, menciona homenajeando al Potro Rodrigo, tanto en su forma de cantar como en su look. Por lo que siguió a puro ritmo: “No me hago el duro no me hago el durísimo pero en el fondo te extraño muchísimo”.

Cuál es el guiño de Luck Ra y Bizarrap al Potro Rodrigo

Teniendo en cuenta que Luck Ra saltó a la fama por sus canciones que mantienen vivo el cuarteto en los jóvenes, fue inevitable no formar un puente entre él y el Potro Rodrigo. Es por eso que decidió realizarle un guiño al famoso cantante con esta última canción que sacó con Bizarrap.

Luck Ra-Bizarrap-1.jpg

Es que el cantante decidió incluir en una parte de su canción un sello distintivo de Rodrigo Bueno. Sucede que en una parte cantó: "Y ahora me doy cuenta que no, no, no, no". En este sentido, en esa reiteración de “no” jugó a imitar al cantante fallecido en su canción "Cómo olvidarla", una de las más populares.

De esta manera, la Music Sessions #61 demuestra tener todo para convertirse en el tema del verano, desde la frescura en su melodía hasta el guiño a uno de los referentes más importantes del cuarteto.