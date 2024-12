Cómo le dedicó Luck Ra a La Joaqui una canción en la fiesta de Revista Gente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/genteonline/status/1864134321272946996?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1864134321272946996%7Ctwgr%5Eaa859d82981d30b40735a7f86dac69f07adce810%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fespectaculos%2Fmira%2Flo-mas-tierno-que-vas-a-ver-hoy-luck-ra-le-dedico-una-cancion-a-la-joaqui-en-la-gala-de-la-revista-gente%2F&partner=&hide_thread=false LO MÁS TIERNO QUE VAS A VER HOY

La emoción de La Joaqui al escuchar que Luck Ra le dedica “Hola perdida” #PersonajesGente pic.twitter.com/HvF3sSrHNz — GENTE (@genteonline) December 4, 2024

Uno de los puntos destacados de la gala fue el show musical del cordobés del momento, Luck Ra quien se animó a dedicarle un tema a La Joaqui, su pareja. Ese momento fue tildado por la propia revista en redes como “Lo más tierno que vas a ver hoy”.

En el video se escucha que él dice: “Este tema es para vos que no me llamás todavía”. La frase es la misma con la que abre la canción Hola perdida en cada show en vivo pero desde la revista filmaron la reacción de la cantante quien se mostraba muy orgullosa de que su pareja fuera el espectáculo central de la noche y le dedicara su canción insignia a ella.

La particular definición que dio Luck Ra de La Joaqui

Luck Ra y La Joaqui consolidan cada día más su relación, y han demostrado que el amor y el apoyo son la mejor medicina en tiempos difíciles. El cantante de cuarteto, quien enfrenta una complicada recuperación tras una lesión en su pierna derecha, no dudó en expresar su agradecimiento hacia su pareja, quien se ha convertido en un pilar fundamental en su proceso de sanación.

LUck Ra 1.jpg

En una reciente entrevista con El Doce, Luck Ra destacó el papel esencial que La Joaqui ha jugado en esta etapa de su vida. “Es una compañera maravillosa que me acompaña todos los días. Más desde que me pasó esto y ando con el yeso”, confesó el cantante, visiblemente emocionado por el constante apoyo de su novia.

El artista reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esta experiencia, señalando que la lesión no solo le impuso un desafío físico, sino que también le brindó una importante lección de vida. “Siento que me marcó un poco por el hecho de que no importa la dificultad, siempre hay que buscar la forma de seguir”, explicó. Y en ese camino hacia la recuperación, La Joaqui ha sido su mayor sostén. “Es la mejor compañera que tuve y siento que me ayudó mucho”, agregó Luck Ra, dejando en claro la gratitud que siente por su pareja.

La Joaqui no solo lo acompaña en cada paso de su rehabilitación, sino que también le demuestra su amor de múltiples formas, desde pequeños detalles y regalos hasta dedicaciones en sus canciones. Uno de estos gestos especiales fue la canción “Eleuseca”, que la artista compuso y dedicó a Luck Ra. Al respecto, él expresó: “Me encantó, la verdad me sorprendió un montón”, visiblemente conmovido por la dedicación y cariño de su pareja.