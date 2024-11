¡Reapareció Elvis Crespo! Luck Ra lo invitó a cantar un cuarteto y la rompieron

Embed

Tras un par de segundos en silencio, Elvis apareció en el escenario con un sobre todo y lentes negros, bajando los escalones del Movistar al ritmo del éxito arrollador que nunca pasó de moda. Luego del feat, los colegas compartieron “Que me falte todo”, canción que el cordobés grabó junto a Abel Pintos.

Otros cantantes también dijeron presente

Además de la presencia de Elvis Crespo, Luck Ra contó con la participación de Paulo Londra, Valentino Merlo, Nicki Nicole y Emanuel Noir de Ke Personajes. Una noche de lujo donde el público logró disfrutar del repertorio del artista acompañado de grandes colegas de la música nacional.

Lo que se viene

Esta semana Luck Ra tendrá otra presentación importante en Córdoba. El viernes 22 de noviembre, el cantante llega por primera vez a Plaza de la Música con su tour “El último baile del año”.

Luck Ra y La Joaqui: un romance cada vez más intenso

Luck Ra y La Joaqui consolidan cada día más su relación, y han demostrado que el amor y el apoyo son la mejor medicina en tiempos difíciles. El cantante de cuarteto, quien enfrenta una complicada recuperación tras una lesión en su pierna derecha, no dudó en expresar su agradecimiento hacia su pareja, quien se ha convertido en un pilar fundamental en su proceso de sanación.

la joaqui y luck ra.jpeg

En una reciente entrevista con El Doce, Luck Ra destacó el papel esencial que La Joaqui ha jugado en esta etapa de su vida. “Es una compañera maravillosa que me acompaña todos los días. Más desde que me pasó esto y ando con el yeso”, confesó el cantante, visiblemente emocionado por el constante apoyo de su novia.

El artista también reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esta experiencia, señalando que la lesión no solo le impuso un desafío físico, sino que también le brindó una importante lección de vida. “Siento que me marcó un poco por el hecho de que no importa la dificultad, siempre hay que buscar la forma de seguir”, explicó. Y en ese camino hacia la recuperación, La Joaqui ha sido su mayor sostén. “Es la mejor compañera que tuve y siento que me ayudó mucho”, agregó Luck Ra, dejando en claro la gratitud que siente por su pareja.

La Joaqui no solo lo acompaña en cada paso de su rehabilitación, sino que también le demuestra su amor de múltiples formas, desde pequeños detalles y regalos hasta dedicaciones en sus canciones. Uno de estos gestos especiales fue la canción “Eleuseca”, que la artista compuso y dedicó a Luck Ra. Al respecto, él expresó: “Me encantó, la verdad me sorprendió un montón”, visiblemente conmovido por la dedicación y cariño de su pareja.