La mejor masa 3 en 1 multiuso para preparar tartas, grisines y galletitas crackers (para tener siempre a mano)

Con ingredientes básicos de la repostería y la panadería, se puede elaborar una mezcla base para luego utilizar en distintas preparaciones.







En el mundo de la gastronomía, la versatilidad y la practicidad son cualidades que destacan en cualquier receta. Tiempo atrás, se transmitían de boca a boca, pero en la actualidad se hacen virales por redes sociales como TikTok. En ese contexto, la creadora de contenido Rocío Tordini compartió una preparación que sorprendió por su funcionalidad, ya que permite tres resultados distintos con una misma mezcla base.

La denominada masa “3 en 1” está ganando popularidad no solo por ahorrar tiempo y esfuerzo, sino también por ofrecer elaboraciones deliciosas con el extra de ser saludables gracias a la fibra que aporta la harina integral y los nutrientes de las semillas.

Qué es la masa “3 en 1” y qué ingredientes lleva Sencilla y funcional, la preparación de la masa “3 en 1” combina ingredientes básicos de la repostería y la panadería, permitiendo adaptar la textura y el sabor según la elaboración que se quiera hacer. Gracias a su estructura neutra, puede ser modificada fácilmente con diferentes técnicas para transformarse en tartas, grisines o galletitas crackers, ideal para improvisar un almuerzo, una picada o una merienda sin complicarse.