Tres recetas con espárrago: protagonista de la temporada

Tres recetas simples y llenas de sabor con espárragos: omelette, tarta y ensalada fresca para aprovechar esta verdura de estación.

Se acerca la primavera y los primeros calores en Argentina traen consigo una de las verduras más esperadas por cocineros y aficionados: el espárrago . Verde, fresco y con una textura particular que combina crocante y suavidad, este vegetal se convirtió en un ingrediente muy valorado en las cocinas de todo el mundo. En nuestro país se cultiva principalmente en Mendoza y San Juan, donde el clima seco y soleado le da un sabor intenso y una calidad reconocida.

Consumirlo en su estación asegura no solo mejor precio y frescura, sino también un aporte nutricional óptimo: los espárragos son ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas A, C, E y K, además de ácido fólico. Su bajo contenido calórico los convierte en un aliado de las dietas equilibradas y saludables.

En esta nota proponemos tres recetas fáciles de preparar y con un toque casero, para que los espárragos se luzcan en la mesa de todos los días: un omelette primaveral, una tarta cremosa y una ensalada fresca.

opmelette esparragos Un omelette esponjoso y nutritivo, relleno con espárragos salteados y queso fundido.

Receta 1: Omelette de espárragos y queso

Nada más rápido y reconfortante que un buen omelette. La clave está en usar espárragos tiernos y un queso que funda bien.

Ingredientes (para 2 porciones):

6 huevos

1 atado de espárragos verdes

50 g de queso fresco o mozzarella

1 cucharada de manteca

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Lavar los espárragos, cortar la parte más dura del tallo y blanquearlos en agua con sal durante 2 a 3 minutos. Escurrir y reservar.

Batir los huevos con sal y pimienta.

En una sartén antiadherente, derretir la manteca y volcar los huevos.

Cuando comiencen a coagular, colocar encima los espárragos cortados en trozos y el queso rallado o en cubos.

Doblar el omelette y cocinar unos segundos más.

El resultado es un plato sencillo pero sabroso, perfecto para un almuerzo rápido acompañado de una ensalada de hojas verdes.

esparragos tarta El verde intenso de los espárragos contrasta con la suavidad de la mezcla de crema y huevo.

Receta 2: Tarta de espárragos, crema y huevo

La tarta es un clásico de las mesas argentinas. Se puede comer fría o caliente, es práctica para llevar en viandas y siempre rinde para varias personas.

Ingredientes (molde de 24 cm):

1 tapa de masa para tarta

1 atado grande de espárragos

3 huevos

200 ml de crema de leche

100 g de queso rallado (sardo, reggianito o el que tengas a mano)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Preparación:

Forrar un molde de tarta con la masa y pinchar la base con un tenedor. Prehornear a 180 °C durante 10 minutos.

Lavar y blanquear los espárragos como en la receta anterior. Reservar las puntas enteras para decorar y picar el resto en rodajas.

Batir los huevos con la crema, agregar el queso, salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada.

Distribuir los espárragos sobre la masa y cubrir con la mezcla de huevos y crema.

Colocar las puntas enteras en forma radial para darle una presentación vistosa.

Hornear a 180 °C durante 30 minutos o hasta que cuaje.

Esta tarta es ideal para una comida familiar o una reunión con amigos. El espárrago aporta frescura y un sabor vegetal que se equilibra con la cremosidad del relleno.

ensalada de esparragos Colores y texturas en un mismo plato, con espárragos, tomates cherry y queso feta.

Receta 3: Ensalada fresca de espárragos, cherry y oliva

Ideal para los dias de calor. Nada mejor que una ensalada fresca y nutritiva. El espárrago, apenas blanqueado, conserva su color vibrante y su textura crujiente.

Ingredientes (para 4 porciones):

1 atado de espárragos

200 g de tomates cherry

100 g de queso feta o cabra (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Jugo de 1 limón

Sal y pimienta

Preparación:

Blanquear los espárragos y cortarlos en trozos de 4 a 5 cm.

Cortar los tomates cherry a la mitad.

Mezclar en un bowl los espárragos, los tomates y el queso desmenuzado.

Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

Liviana y llena de color, esta ensalada puede servirse como entrada o guarnición de carnes grilladas.

esparragos.jpg Temporada de espárragos para disfrutar

El valor de cocinar con lo que da la estación

El consumo de productos de temporada no es solo una moda: es una práctica que beneficia al bolsillo, al medio ambiente y a la salud. Comprar espárragos en su mejor momento asegura frescura, sabor y nutrientes, además de apoyar a productores locales que trabajan la tierra en condiciones muchas veces desafiantes.

Cocinar con espárragos es abrir la puerta a preparaciones simples pero elegantes, que pueden adaptarse tanto a una mesa familiar como a una ocasión especial. Ya sea en un omelette rápido, en una tarta compartida o en una ensalada fresca, esta verdura demuestra que lo sencillo también puede ser delicioso.





