Probá esta receta de risotto con calabaza

Una receta ideal para los días fríos. El risotto es un plato que ofrece muchas combinaciones y con la calabaza queda genial

Un plato delicioso que se desprende en otras preparaciones o que viene desde otras recetas. El risotto tiene caldo de verdura, que sirve para hacer otras tantas cosas. E sta preparación tiene calabaza , un noble y rendidor vegetal. El secreto es la paciencia y el caldo. Luego revolver, hidratar y sacarlo en el punto justo.

Un plato de risotto de calabaza es una inyección de energía cuando el frío acecha.

1 cebolla

½ puerro

½ cebolla de verdeo

½ zapallo calabaza

1 litro de caldo de verdura

manteca

queso rallado

sal

pimienta

calabaza-d-castilla.jpeg Zapallos, calabazas, productos del otoño, ideales para un risotto.

Desarrollo:

Pelar y cortar la calabaza en cubitos, separar las semillas y llevar al horno en una placa caliente con un poco de aceite durante 30 minutos.

Picar una cebolla, el verdeo y el puerro. En una sartén con manteca poner a dorar la cebolla. Cuando esté transparente agregar los granos de arroz, sal, pimienta y revolver.

Una vez que el arroz esté nacarado (comienza a transparentarse hasta dejar un punto crudo en el centro del grano) agregar caldo de verdura hecho previamente, siempre caliente. A medida que el arroz pida caldo, agregar. ¡Que nunca se seque o se quede sin líquido! Revolver a cada ratito.

Agregar verdeo, puerro y pimentón, seguir revolviendo. Cuando el arroz esté cocido, sumarle manteca y queso rallado, eso se llama mantecatura. Seguir revolviendo y hasta que se fundan como una crema.

Luego agregamos las calabazas horneadas directamente al arroz y seguir mezclando.

Retirar y servir inmediatamente con un poco de queso, sal y pimienta de ser necesario. Si tienen algunas hierbas frescas, ¡adentro!

Curiosidades de la calabaza

Cuando llega el otoño la calabaza se convierte en una de sus grandes protagonistas.

En la zona durante el otoño se pueden disfrutar de las calabazas recién recolectadas y mantenerse frescas durante varias semanas

Las calabazas son nativas de América del Sur: se consumieron en Perú y México hace más de 8.000 años. Con el descubrimiento de América, se exportaron a Europa. En España la mayor concentración de cultivos de calabaza los encontramos en la Comunidad Valenciana y también en la provincia de Málaga.

La calabaza no es una fruta en sí misma sino que es en realidad un tipo de baya que pertenece a la calabacera y que puede llegar a pesar varios cientos de kilogramos.

Existen alrededor de 800 tipos diferentes de calabazas, pero solo 200 de ellas son comestibles.

A pesar de que siempre que pensamos en la calabaza lo hacemos siendo de color naranja, lo cierto es que existe en una variedad de colores: blanco, amarillo, verde, negro, manchada o rayada. También puede tener diferentes formas: redonda, ovalada en forma de pera o cebolla, lisa o con pequeños crecimientos.

Cuando compres una calabaza, asegúrate siempre de que todavía tenga su tallo: las calabazas sin tallo a veces no son comestibles. Puede ser útil tocarlo para saber si está bien: si la calabaza parece vacía, está madura.

Se necesitan alrededor de 35 calabazas para producir un litro de aceite de semilla de calabaza. El aceite de calabaza reduce los niveles de colesterol y ayuda a prevenir problemas cardíacos y circulatorios. La calabaza está compuesta por un 90% de agua y contiene un alto nivel de betacaroteno. Además, tiene un buen porcentaje de sodio y potasio. También contiene magnesio, calcio, hierro, fósforo, vitaminas AB, C, D, E y K y es bajo en calorías, solo 25 calorías por cada 100 gramos.

La calabaza puede durar varias semanas si se almacena en la oscuridad. Sin embargo, una vez cortada, solo se conserva unos días en la heladera.

La calabaza puede ser un remedio natural para hombres con problemas menores de próstata. Los beneficios de las semillas de calabaza verdes están científicamente probadas. Las semillas contienen un alto nivel de zinc y la falta de zinc es una de las principales causas de los trastornos de la próstata.

