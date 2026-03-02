Cómo hacer un pastel de papas exquisito: la receta de una abuela de 104 años, que queda impecable
Aquí te ofrecemos la receta de una abuela de 104 años para preparar un exquisito pastel de papas.
En su portal oficial, la especialista Paulina Cocina consigna que el pastel de papas es un clásico de los hogares argentinos, y, a la vez, un plato muy popular y difícil de conseguir en restaurantes. Aquí te ofrecemos la receta de una abuela de 104 años para preparar un exquisito pastel de papas.
Por lo general, el pastel de papas se prepara con carne vacuna molida y mezclada con cebolla y otros aderezos variables (entre ellos pimienta, tomate y cebolla de verdeo). Además, se gratina con queso rallado, por lo que toma un intenso color dorado.
Receta de pastel de papas
Para elaborar un exquisito pastel de papas siguiendo una receta imperdible de una abuela de 104 años, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- Carne picada.
- 1 cebolla.
- 1 morrón.
- Sal, pimienta, orégano y ajo en polvo.
- Aceitunas verdes sin carozo.
- 2 huevos duros.
- Puré de papas.
- Queso cremoso.
- 1 masa de tarta.
- Pan rallado para la base.
A continuación, es importante que tomemos nota de la siguiente guía paso a paso para elaborar este exquisito pastel de papas:
- En primer lugar, procederemos a saltear la cebolla y el morrón picados en un poco de aceite hasta que ambos ingredientes estén tiernos.
- Incorporar la carne picada y luego condimentar con sal, pimienta, orégano y ajo en polvo.
- Cocinar hasta que esté bien dorada.
- Agregar las aceitunas picadas y el huevo duro, mezclar todo y reservar.
- En una fuente, espolvorear pan rallado y colocar la masa de tarta como base.
- Acto seguido, rellenar con la mezcla de carne y cubrir con una capa generosa de puré de papas.
- Finalizar con trocitos de queso cremoso por encima para gratinar.
- Llevar al horno precalentado por 15 a 20 minutos, hasta que el queso esté dorado.
Esta receta increíble fue compartida por Yolanda, una abuela de 104 años que actualmente reside en la provincia de Buenos Aires.
Y lo cierto es que su receta de pastel de papas recorrió las redes gracias a la cuenta de Instagram Cocina de Abuelas, que recopila los secretos culinarios más entrañables de nuestro país. A tal punto tuvo repercusión la receta de este pastel de papas compartida por Yolanda que su video ya supera los 122 mil likes. Tal vez, uno de sus secretos mejor guardados sea el de que la preparación combina ingredientes simples, pasos claros y ese toque casero único.
Cabe recordar que la carne más empleada para elaborar un pastel de papas es la carne picada de ternera. Para un mejor sabor y jugosidad, se suelen recomendar cortes como el roast beef o la paleta (aguja o espaldilla), que tienen un buen equilibrio entre carne magra y grasa. Por otro lado, algunas recetas especifican usar carne picada de primera para asegurar la calidad del relleno del pastel de papas.
