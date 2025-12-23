Esta versión, compartida por una nutricionista, es suave, liviana y saludable, ya que no lleva azúcar refinada.

Budín de naranja marmolado, ¡en licuadora!: la receta muy rápida y deliciosa para los mates de la merienda

El budín casero es una gran opción para acompañar al mate o al café en una merienda . Y si se puede hacer con una receta saludable y en pocos pasos, resulta aún mejor. En redes sociales, se viralizó una versión marmolada de naranja que se realiza con ingredientes naturales y utilizando una licuadora , lo que permite prácticamente no ensuciar.

Esta receta fue compartida por la nutricionista Yamila Palloni en su cuenta de TikTok. La profesional destacó que la preparación es perfecta para aquellos que buscan algo dulce pero saludable y liviano , ya que no lleva azúcar refinada . “En toda la receta encontrás 1.029 calorías, 168 gramos de hidratos de carbono, 46 gramos de proteínas y 19 gramos de grasas totales”, detalló la experta en nutrición.

La receta permite lograr un postre suave, húmedo y con ese toque de chocolate que lo hace irresistible. Para su preparación, se necesitan los siguientes ingredientes:

3 huevos

1 naranja (pelar solo la parte blanca)

2 cucharadas soperas de edulcorante líquido apto para cocción

100 mililitros de leche descremada

190 gramos de harina integral

20 gramos de cacao amargo

20 gramos de polvo para hornear

budin Así queda el postre con la receta recomendada por la nutricionista Yamila Palloni en TikTok.

Paso a paso, cómo hacer el budín de naranja en licuadora

Preparar los ingredientes líquidos: colocar en la licuadora los tres huevos, que aportan la estructura y la esponjosidad del budín. A continuación, incorporar la naranja. Es fundamental pelar solo la parte blanca, ya que la cáscara oscura puede conferir un sabor amargo a la preparación. La pulpa de la naranja aportará humedad y un agradable sabor a la mezcla. Agregar también las dos cucharadas soperas de edulcorante líquido apto para cocción, que endulzará la preparación sin añadir azúcares innecesarios, y los 100 ml de leche descremada, que aportará suavidad a la mezcla.

Mezclar los ingredientes: cubriendo la licuadora, procesar todos estos ingredientes en alta velocidad durante unos 30 segundos. La mezcla debe ser homogénea y libre de grumos. Al final de este paso, se obtendrá una consistencia líquida que servirá como base para nuestro budín.

Incorporar los ingredientes sólidos: en otro recipiente, mezclar los 190 gramos de harina integral, los 20 gramos de cacao amargo y los 20 gramos de polvo para hornear. Es importante tamizar la mezcla de ingredientes secos para evitar grumos y asegurar una cocción uniforme. Una vez que los ingredientes secos estén bien integrados, verter gradualmente esta mezcla en la licuadora mientras se sigue procesando a baja velocidad. Esto asegurará que todos los ingredientes se incorporen adecuadamente sin crear burbujas de aire en exceso que podrían afectar la textura del budín.

budin2 Este budín no lleva azúcar refinada, por lo que es más saludable.

Preparar la mezcla marmolada: para conseguir el efecto marmolado, es recomendable dividir la masa en dos partes. Dejar aproximadamente la mitad de la mezcla en la licuadora y retira la otra mitad en un recipiente separado. En la porción que se retira, se puede agregar un poco más de cacao en polvo si se desea un sabor más intenso. Mezclar bien hasta que el cacao esté completamente integrado. Así, se tendrán dos mezclas: una de naranja y otra de chocolate.

Montar el budín: engrasar un molde con un poco de aceite o manteca y espolvorear con un poco de harina para evitar que se pegue. Luego, verter una capa de la mezcla de naranja en el fondo del molde. Y después agregar una capa de la mezcla de chocolate. Repetir este proceso hasta que se hayan terminado ambas mezclas. Utilizar un tenedor o un palillo para hacer un efecto marmolado, haciendo movimientos suaves de arriba hacia abajo.

Hornear la mezcla: una vez que el molde está lleno, llevarlo al horno precalentado a 180°C y hornearlo durante aproximadamente 40-45 minutos. La mejor manera de saber si el budín está listo es insertando un palillo en el centro; si sale limpio, el budín está cocido. Es crucial no abrir el horno durante los primeros 20 minutos para evitar que se hunda.

Enfriar y servir: una vez que el budín esté cocido, retirarlo del horno y dejarlo enfriar en el molde durante unos 10-15 minutos. Luego, desmoldarlo con cuidado y dejarlo enfriar por completo. Este budín se puede servir tibio o frío.