Budín cuatro cuartos en casa: cómo hacer esta receta riquísima y rápida para la merienda

Esta receta del postre es ideal para acompañar la merienda o en ocasiones especiales. Y su versatilidad permite crear distintas versiones.

De preparación sencilla e ingredientes simples, el budín cuatro cuartos es un clásico a la hora de la merienda. Su nombre proviene de sus proporciones: un cuarto de manteca, un cuarto de azúcar, un cuarto de huevo y un cuarto de harina, aunque en la práctica puede variar de acuerdo a preferencias y disponibilidad de productos.

Este tradicional postre es ideal para acompañar el té, el mate o el café, y disfrutarlo en cualquier ocasión especial. Además, su versatilidad permite que sea adaptado con diferentes sabores y texturas, como el cacao amargo, el chocolate, ralladura de limón o naranja o frutos rojos.

El budín cuatro cuartos puede disfrutarse solo o acompañado de mermelada, crema chantilly o helado. Otra opción es decorarlo con azúcar glass o chocolate derretido para hacerlo más atractivo.

Los ingredientes para hacer el budín cuatro cuartos en casa

La clave de esta receta de budín es que lleva pocos ingredientes. Para hacer esta versión, se necesitan los siguientes productos:

  • 200 gramos de manteca
  • 200 gramos de azúcar
  • 4 huevos (puede ser uno más o uno menos, dependiendo del tamaño)
  • 200 gramos de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Ralladura de 1 limón o naranja
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcionales:

  • Ralladura de limón adicional
  • Cacao amargo (para un budín de chocolate)
  • Frutos rojos
  • Manzana caramelizada
Cómo hacer el budín cuatro cuartos, paso a paso

  • Batir la manteca y el azúcar: en un recipiente grande, colocar los 200 gramos de manteca a temperatura ambiente y los 200 gramos de azúcar. Batir los ingredientes a velocidad media hasta obtener una mezcla cremosa y pálida. Este paso es crucial, ya que el aire incorporado le dará ligereza al budín.
  • Incorporar los huevos: agregar los cuatro huevos, uno a uno, a la mezcla de manteca y azúcar. Es importante asegurarse que cada huevo esté bien incorporado antes de añadir el siguiente. Esto ayudará a mantener la estructura del budín.
  • Mezclar los ingredientes secos: en otro bowl, tamizar los 200 gramos de harina 0000 junto con la cucharadita de polvo de hornear. Esto asegurará que no haya grumos en la mezcla final. Agregar la ralladura de limón o naranja y la cucharadita de esencia de vainilla, y mezclar bien.
  • Unir las mezclas: incorporar lentamente la mezcla de harina a la mezcla de manteca, azúcar y huevos. Es importante hacerlo de manera envolvente, utilizando una espátula o cuchara de madera, para no perder el aire que ya fue incorporado. Evitar batir en exceso. Esto puede hacer que el budín se ponga duro.
  • Ingredientes opcionales: si se desea personalizar el budín, este es el momento perfecto para añadir ingredientes extra. Se puede incorporar dos cucharadas de cacao amargo para hacer un budín de chocolate, o unos puñados de frutos rojos para agregar frescura. Otra alternativa es optar por mezclar trozos de manzana caramelizadas para dar un toque frutal y dulce.
  • Volcar en el molde: verter la mezcla en el molde previamente preparado. Usar una espátula para alisar la parte superior del budín y asegurarse de que se cocine de manera uniforme.
  • Hornear: colocar el molde en el horno precalentado y hornear durante aproximadamente 40-50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. No se debe abrir la puerta del horno durante los primeros 30 minutos para evitar que el budín se hunda.
  • Enfriar y desmoldar: una vez que el budín esté cocido, retirarlo del horno y dejarlo enfriar en el molde durante unos 10 minutos para que se enfríe completamente antes de servir y disfrutarlo con té, café, mate o el acompañante que se prefiera.

