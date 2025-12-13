El Comedor La Mañana budín Budín cuatro cuartos en casa: cómo hacer esta receta riquísima y rápida para la merienda

Esta receta del postre es ideal para acompañar la merienda o en ocasiones especiales. Y su versatilidad permite crear distintas versiones.







De preparación sencilla e ingredientes simples, el budín cuatro cuartos es un clásico a la hora de la merienda. Su nombre proviene de sus proporciones: un cuarto de manteca, un cuarto de azúcar, un cuarto de huevo y un cuarto de harina, aunque en la práctica puede variar de acuerdo a preferencias y disponibilidad de productos.

Este tradicional postre es ideal para acompañar el té, el mate o el café, y disfrutarlo en cualquier ocasión especial. Además, su versatilidad permite que sea adaptado con diferentes sabores y texturas, como el cacao amargo, el chocolate, ralladura de limón o naranja o frutos rojos.

El budín cuatro cuartos puede disfrutarse solo o acompañado de mermelada, crema chantilly o helado. Otra opción es decorarlo con azúcar glass o chocolate derretido para hacerlo más atractivo.