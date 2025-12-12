Enterate que restaurante fue elegido como el mejor de Argentina en la lista 50 Best 2025 . En el ranking latinoamericano , además, quedó ubicado en la tercera colocación.

Este restaurante es el elegido como el mejor de Argentina en la lista 50 Best 2025: ¿dónde queda?

Según se detalla en su propio portal, Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica – Latin America’s 50 Best Restaurants- se lanzó en 2013 para celebrar la gastronomía de la región y ofrecer a los comensales de todo el mundo perspectivas locales y recomendaciones culinarias. En este artículo, te contamos que restaurante fue elegido como el mejor de la Argentina en la lista 50 Best 2025 .

Cabe recordar que la 13ª edición de la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina se reveló en una ceremonia de premios en vivo, que tuvo lugar en la ciudad de Antigua, en Guatemala, el último 2 de diciembre de 2025.

El mejor restaurante de la Argentina , según la lista 50 Best 2025 , es Don Julio , que además quedó posicionado en la tercera ubicación entre los 50 mejores de Latinoamérica .

Con más de 25 años de trayectoria, el restaurante Don Julio se ubica en el barrio porteño de Palermo (Guatemala 4699). Cabe recordar que, en 2024, alcanzó el primer puesto y, en la edición de 2025, quedó en el tercer lugar. También, fue reconocido en la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo (en el puesto 10 en 2024) y recibió una Estrella Michelin y una Estrella Verde Michelin en 2024.

En la cuenta oficial de Instagram de Don Julio, se publicó un sentido mensaje de agradecimiento tras conocerse la nómina de los elegidos en los 50 Best 2025: “Es un gran honor que la cocina tradicional argentina se posicione en lo alto de la lista. Agradecemos a nuestros clientes y amigos, productores, proveedores y sobre todo a nuestro equipo que día a día da lo mejor de cada uno en cada servicio”.

En el sitio oficial de 50 Best, se detalla que la Academia de Votación se divide en cinco regiones: México, Centroamérica; Sudamérica (Norte); Sudamérica (Sur); y Brasil. Estas regiones abarcan los siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Asimismo, se consigna que la lista 50 Best de cada año ofrece una visión general de las opiniones de 300 expertos de la industria restaurantera de toda Latinoamérica, lo que refleja la amplia diversidad y la profunda riqueza del panorama culinario del continente. El sistema de votación y los procedimientos, bien estructurados y supervisados por la empresa global de adjudicación Deloitte, garantizan que la lista y los premios tengan una credibilidad e influencia reconocidas a nivel mundial.

En la última elección de los 50 Best, la ciudad de Buenos Aires fue distinguida especialmente, puesto que ocho restaurantes del ranking están en la capital de nuestro país. Así, superó a Lima –siete- y a Santiago de Chile –cinco-.

Además de Don Julio, los otros siete restaurantes elegidos de Buenos Aires en los 50 Best fueron los siguientes: