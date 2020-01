Patricia es una ninja del producto, una buscadora incansable del entramado de la materia y las personas, de lo cultural y lo social atravesado por la alimentación.

Durante mucho tiempo fue responsable del catering de la cancillería argentina y estuvo a cargo de la fabulosa cocina Le Bistrot de la Alianza Francesa en Buenos Aires.

_MG_4903.jpg

Hace tres años, se hizo cargo de la los fuegos del Rincón del Socorro, un hospedaje en los Esteros del Iberá. Allí descubrió una tierra fascinante y un entramado de mujeres con historias y recetas que la marcaron a fuego. Ese proyecto la llevó a ganar el primer Prix de Baron B, edición “Cuisine”, un certamen que premia y fortalece un proyecto de gastronomía integral en todo el territorio de Argentina.

La visibilidad a costa de un enorme trabajo a lo largo de toda su vida le abrió varias puertas que siguieron potenciando sus andanzas. En la actualidad maneja los destinos de la cocina de la Bodega Colomé en Salta y acaba de lanzar su primer libro por Editorial Planeta, “Viaje al sabor”, una verdadera biblia de recetas para activar la cocina dormida o simplemente para transmitir recetas auténticas, simples y de producto que merecen seguir destino generacional.

- En una entrevista dijiste que cocinar te salvó….¿de qué y por qué?

- Fue una respuesta muy emocional, vino cuando me entregaron el premio de Baron B. Creo que todos en la vida en algún momento cuando estamos un poco desaliñados, cuando creemos que ya no hay mucha salida, siempre hay algo o alguien que nos ayuda a salir. Yo no soy la excepción, es humano eso y la resiliencia para superarse. Cocinar es un acto natural desde chica y cuando fui más grande cocinar me rescató de malos momentos; no importa cuales y me fortaleció.

- ¿Cuál es el producto que más te gusta utilizar y por qué?

- Lo que más me gusta hacer es cocinar con lo que tengo, con lo posible, con lo que está en la mano, con el producto de estación, que colabora con un pequeño emprendedor, con el de la región, el que hicieron las mujeres. Ya no me interesa cocinar con lo que quiero, sino con lo que tengo. Como parte de ese concepto fuerte y sólido que debemos promover de ser sustentables. A veces ser sustentables no quiere decir tener la propia huerta, quiere decir que tenemos que colaborar con el ecosistema, con la gente que vive a tu alrededor, con los productos que ellos elaboran hacen o generan. Con el incentivo que vos les podés dar ; entonces ya no me interesa hacer un plato pensando en que quiero poner en el plato sino con que me encuentro o que es lo que tengo y a partir de ahí recrear un plato, es más autentico y la posibilidad esa la tengo muy a mano en las provincias que recorro, es un gran almacén donde uno tiene muchas cosas en la mano que nunca ve.

patricia escribe.png

- ¿Cuándo te diste cuenta que ya estaba todo preparado para generar un libro?

- Creo que nunca me di cuenta que estaba todo listo para el libro. El libro vino como una invitación, y yo no me di cuenta que lo tenia in pectore mucho antes de imaginarlo, entonces el disparador de la invitación de Planeta a escribir un libro fue abrir la puerta y salir a jugar, fue muy maravilloso porque me senté en un momento de quiebre cuando estaba cerrando el Bistró de la Alianza Francesa que me llevaba un tiempo increíble, es decir todo el tiempo que yo tenía libre se lo dediqué a “ Viaje al sabor”, no me había dado cuenta que tenia semejante biblioteca en mi espalda donde me apoyaba y me acompañaba. el libro fue como un parto rápido de mi parte, luego son los procesos que se necesitan. El libro salió de una.

- ¿Cómo describirías tu libro?

- Creo que se describe mágicamente con el nombre y era una de las cosas que no estuvo hasta último momento y lo que quiero mostrar un poco es ese viaje que uno viene haciendo del aprendizaje por eso esta dividido en 5 capítulos que son cinco de los lugares en los cuales estuve haciendo mi trabajo. Obviamente que es como iniciático este libro, cuando terminó el libro, siguió el viaje. y sigue el viaje y me encanta poder imaginar un “viaje al sabor “ dos también, porque obviamente no entró todo lo que queríamos poner en un solo libro, fue bastante difícil a la hora de elegir las recetas. El resultado final es auspicioso, me gusta como quedó, me encanta todo el trabajo que hicimos con todo el equipo. Tiene mucho que ver conmigo y ellos me entendieron, a pesar de mi intensidad, me siguieron.

portada_viaje-al-sabor_patricia-courtois_201908062113.jpg

- ¿Hay mucha distancia entre tu libro y la cocina de la gente en general?

- Justamente la intención con este libro es una intención de motivar a volver a las cocinas, a volver a cocinar para la gente que quiere. El que compra el libro sabe que se va a encontrar con recetas muy simples y se va a encontrar con la receta de un Coulibiac que es una de las recetas más icónicas que hice durante mi estadía por la Alianza Francesa que es más complicado, pero creo que se van a encontrar con muchas recetas simples que los van a inspirar a volver a la cocina.

- El Prix de Baron B, el mando de la cocina de la bodega Colomé en Salta, un libro. ¿Las cosas que uno desea en qué momento comienzan a materializarse?

- Creo que si me preguntabas hace diez años si todas estas cosas que me están pasando me iban a suceder la verdad que no me lo imaginaba, yo creo que la cosa sucede en el momento exacto que tienen que suceder, a veces es necesario una cuota de riesgo, compromiso y de hacer. Yo soy una persona que hace. No es que me vienen de arriba, trabajo mucho para que eso suceda y cada vez más trabajo desde otras aristas que no son el plato. Sino como el plato puede llegar a contar una historia, cómo hacemos de la gastronomía un acto cultural, social, creo que por ahí tenemos que ir. Por el rescate de la gastronomía como valor de los pueblos y de arraigo.

Patricia-Courtois-31-1200x6751.jpg

- ¿Hay una cocina argentina o es una adaptación?

- Hay una cocina argentina, que es la de producto y es la que si caminamos un poco el país la encontramos, simple. Donde la carne tiene su protagonismo, pero también los cereales, la mandioca, los frutos que nos dan en el valle, la pesca que si bien no llega a Buenos Aires tiene un gran valor en las cocinas.

- ¿Qué región de Argentina te tira más en relación a sus productos?

- Bueno, yo estoy enamorada de Salta, ahora y donde estoy me enamoro, dame cualquier provincia y seguro que me voy a enamorar. Todo el noreste es maravilloso, Salta, región de Cuyo, los valles de Río Negro, toda la costa del Mar Argentino, es muy diverso todo lo que tenemos, yo me enamoro fácil, adonde voy me enamoro. Es el lugar donde estoy que me inspira.